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Собака покусала грудного ребенка в одном из московских дворов
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Собака покусала грудного ребенка в одном из московских дворов 

Вечерняя Москва 1 час назад
По данному факту московские полицейские организовали проверку.
Собака покусала грудного ребенка во дворе жилого дома в Зеленоградском столичном округе.
Несчастный случай произошел вечером 14 августа. В полицию сообщили, что животное напало на ребенка во дворе корпуса 803.
— Оперативники выяснили, что 60-летняя гражданка, выгуливая собаку породы джек-рассел-терьер без намордника, допустила нападение животного на девятимесячного мальчика, который гулял вместе с мамой во дворе. Малыш получил укус, — сообщил сотрудник правоохранительных органов, не уточнив, насколько тяжело пострадал ребенок.
Известно, что хозяйка собаки и мама ребенка проживают в корпусе 803. Родительница написала заявление в полицию, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Между тем полуторагодовалого мальчика насмерть загрызла собака в Коломне (подробнее…).
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