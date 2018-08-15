Собака покусала грудного ребенка в одном из московских дворов

По данному факту московские полицейские организовали проверку.

Собака покусала грудного ребенка во дворе жилого дома в Зеленоградском столичном округе.

Несчастный случай произошел вечером 14 августа. В полицию сообщили, что животное напало на ребенка во дворе корпуса 803.

— Оперативники выяснили, что 60-летняя гражданка, выгуливая собаку породы джек-рассел-терьер без намордника, допустила нападение животного на девятимесячного мальчика, который гулял вместе с мамой во дворе. Малыш получил укус, — сообщил сотрудник правоохранительных органов , не уточнив, насколько тяжело пострадал ребенок.

Известно, что хозяйка собаки и мама ребенка проживают в корпусе 803. Родительница написала заявление в полицию, отмечает агентство городских новостей «Москва»

Между тем полуторагодовалого мальчика насмерть загрызла собака в Коломне (подробнее…).