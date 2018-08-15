Брат и сестра: дети Маликова танцуют вместе

Семья Маликовых отдыхает в Порто-Черво в Италии. Вчера Дмитрий поделился снимком, на котором он запечатлен с детьми — Стефанией и Марком — и родным отцом в бассейне. Поклонники отметили, что малыш похож на своего дедушку.

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Суррогатное материнство: цены и реальные истории звездА сегодня Стефания поделилась видео, на котором она запечатлена с братом. На этот раз пользователи заметили сходство мальчика со старшей сестрой. Что любопытно, родители держали в секрете от Стеши появление Марка на свет. Напомним, мальчика семье Маликовых выносила суррогатная мать.

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