Брат и сестра: дети Маликова танцуют вместе 

Семья Маликовых отдыхает в Порто-Черво в Италии. Вчера Дмитрий поделился снимком, на котором он запечатлен с детьми — Стефанией и Марком — и родным отцом в бассейне. Поклонники отметили, что малыш похож на своего дедушку.
больше по теме
Суррогатное материнство: цены и реальные истории звездА сегодня Стефания поделилась видео, на котором она запечатлена с братом. На этот раз пользователи заметили сходство мальчика со старшей сестрой. Что любопытно, родители держали в секрете от Стеши появление Марка на свет. Напомним, мальчика семье Маликовых выносила суррогатная мать.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1846605183260058440_294337449"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Дмитрий и его супруга Елена сейчас все свое свободное время посвящают новорожденному сына. Дочь в прошлом году поступила в МГИМО и уже ведет взрослую самостоятельную жизнь, хотя с удовольствием проводит время в кругу семьи.