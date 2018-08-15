Светлана Зейналова будет усыновлять ребенка

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Мэрилин и ее нерожденные дети: почему не сбылась мечта самой знаменитой красотки ХХ века Мэрилин Монро делала все возможное, чтобы забеременеть и сохранить ребенка. Но судьба раз за разом решала по-другомуВ конце мая этого года телеведущая во второй раз стала мамой. У старшей дочери Светланы , Александры, от брака с Алексеем Глазатовым в раннем детстве был диагностирован аутизм. Зейналовой пришлось много работать, брать деньги в кредит, чтобы воспитывать девочку одной. Однако ей удалось встретить мужчину, который принял Александру, как родную. И телеведущая признается, что с его появлением жизнь стала легче: она стала более уверенной, Саша — счастливее.

Теперь у счастливой мамы двоих дочерей осталась мечта — усыновить ребенка. Об этом телеведущая говорила не раз. «Осталась еще мечта усыновить ребенка. Но это серьезное решение, которое должны принимать оба супруга», — заявила она в интервью изданию wday.ru

Нужно отметить, что Дмитрий поддерживает Светлану во всех ее делах. Так что, вполне возможно, что пара в ближайшее время решится на усыновление.

Фото: Instagram