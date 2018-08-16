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Самые крепкие браки знаменитостей, достойные подражания
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Самые крепкие браки знаменитостей, достойные подражания 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Знаменитостям легче прощают измены, а их разводы — непременный атрибут светской хроники. Некоторые вообще уверены, что верность может быть лишь в отсутствии выбора, а если у людей есть деньги и слава, о моногамии не может быть и речи. Однако есть пары, которые опровергают этот стереотип — их крепкой любви могут позавидовать даже самые обычные семьи, которых не подстерегает столько соблазнов, сколько встречается на пути звезд.
Дэвид и Виктория Бэкхэм — вместе уже 19 лет (с 1999 года)
Роман вокалистки Spice Girls и британского полузащитника «Манчестер Юнайтед» начался в 1997 году. Они познакомились на благотворительном матче, через год объявили о помолвке, а в 1999 году поженились в ирландском замке. У пары четверо детей — трое сыновей и дочь. Во всех интервью супруги подчеркивают большую важность для них семейных ценностей.
Пожалуй, это тот случай, когда пара не просто долгие годы вместе, но подчеркивает важность своего выбора и противопоставляет его тому, что творится в семьях коллег по цеху. Их историю называют аристократическим романом 19 века: они покупают особняки за миллионы долларов, а детям дают двойные имена. Правда, иногда частью имени может стать район, в котором был зачат ребенок (старший Бруклин Бэкхэм) или счастливый номер отца (Харпер Севен — под номером 7 Бэкхэм играл за Англию).
Источники, близкие к окружению пары то и дело сообщают, что каждый из супругов «живет своей жизнью», но что бы это ни значило — они по-прежнему вместе, и Виктория регулярно признается мужу в любви.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фёрнесс — вместе 22 года (с 1996 года)
Оба — актеры австралийского происхождения, они познакомились на съемках сериала «Корелли». Деборре тогда был 41 год, она была уже успешной актрисой. 28-летний Хью же тогда еще не был таким «Россомахой», как сейчас — он лишь начинал свой путь к славе. Несмотря на разницу в возрасте 13 лет, супруги и по сей день подчеркивают нежные чувства друг к другу. Хью называет Деборру лучшим, что случилось в его жизни. 48-летний успешный красавец регулярно размещает в своем Instagram фото с 62-летней женой с тегом #mydebs (моя Дебора).
У пары двое детей, правда оба — усыновленные в младенчестве. Пара пришла к такому выбору после двух неудачных беременностей, закончившихся выкидышами.
Уилл Смитт и Джада Пинкет Смитт 21 год в браке (с 1997 года)
Это второй брак Уилла Смитта. С первой женой Шири Зампино он развелся в 1995 года после трех лет семейной жизни. А с Джадой они познакомились еще за 5 лет до этого — в 1990 году на пробах сериала «Принц из Беверли-Хиллс». Правда, официальная версия такова, что до развода Смитта с предыдущей женой с Пинкет они только дружили. Джада не только успешная актриса («Матрица», «Али», «Крик 2» и др.), но также вокалистка и композитор метал-группы «Wicked Wisdom».
У Смитта есть сын Трей (25 лет) от первой жены, с Пинкетт у них двое детей (19-летний сын Джейден и 17-летняя Уиллоу). После того как дети начали самостоятельную жизнь отдельно от родителей, ходили слухи о проблемах в паре: супруги начали жить отдельно. Однако они всячески опровергают эти сплетни и продолжают оставаться примером крепкой семьи.
Том Хэнкс и Рита Уилсон — 30 лет женаты (с 1998 года)
Том Хэнкс признается, что сам вырос в семье далекой от идеала: его родители развелись, а потом в сумме вступали в брак 7 раз, он постоянно менял дома и все новых людей называл «мамой» и «папой». И он поклялся, что его дети вырастут в нормальной семье.
Правда, получилось у него не с первого раза. С первой женой — актрисой Самантой Льюис — они прожили в браке 9 лет, родили двоих детей и развелись в 1987 году. А на протяжении последних трех лет, по признанию самого Хэнкса, у него уже длился роман с его второй (нынешней) женой — актрисой Ритой Уилсон. В интервью он отмечал, что Рита ждала три года, пока он решится уйти из первой семьи. Он высоко оценил эту «жертву» и принял православие (до женитьбы на Уилсон он был католиком). У пары двое сыновей. Супруги говорят, что фильм «Моя большая греческая свадьба», который продюссировала Уилсон, немного про них — представителей разных национальностей и религий: у Риты — болгарские и греческие корни, у Тома — британские и португальские.
Оззи и Шэрон Осборн — 36 лет вместе (с 1982 года)
Знаменитая «семейка Осборнов» — герои популярного шоу на MTV в прошлом году решили повторить брачные обеты после 35 лет совместной жизни. Оззи сейчас 69 лет, Шэрон — 65. Однако страсти до сих пор кипят в браке этой взрывной пары.
Для Британского рок-вокалиста, основателя метал-группы Black Sabbat это уже второй брак. Его первая жена — Тельма Райли — была гардеробщицей в одном из клубов, где выступал 20-летний музыкант. Позже он признавался, что был ужасным мужем и превратил жизнь Тельмы в ад. От первого брака у него двое детей.
Его вторая супруга — Шэрон — стала известна благодаря шоу «Семейка Осборнов», она телеведущая, писательница, музыкальный продюсер и предприниматель. У пары трое детей. И несмотря на то что их брак можно считать хорошим примером длительных отношений с рок-звездой, спокойным его не назовешь. Шэрон неоднократно признавалась, что Оззи ей изменял, в прошлом году они даже говорили о возможном разводе, а пожилой музыкант рассказал, что он просто болен сексоголизмом и приносил публичные извинения «всем женщинам, с которыми он занимался сексом». Несмотря на все это, Шэрон всегда подчеркивает свое уважение к супругу и говорит, что высоко ценит те усилия, которые он приложил, чтобы измениться и сохранять семью столь долгие годы.
Текст: Александра Кузнецова
Фото: Getty, Shutterstock, Globallook, EastNews
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