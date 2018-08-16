8 простых, но очень важных советов для родителей за рулем

Важная информация не только для мам и пап, недавно севших за руль, но и для опытных автолюбителей.

«Не прикасайся к горячей плите, не шути с электричеством, не ешь что попало»… Все мамы и папы изо дня в день обучают своих детей этим элементарным правилам поведения в быту. Но столько ли внимания уделяется родителями правилам безопасности в автомобиле?

Проверьте себя, прочитав советы специалистов. Эксперты бренда моторных масел Castrol рассказали «Летидору» о восьми основных принципах поведения ответственного родителя в поездках.

Перевозите ребенка только в специальном кресле

Убедитесь, что оно подобрано в соответствии с его возрастом и ростом. Выбирайте исключительно качественные и надежные автокресла, имеющие сертификат, а также проверьте, что они хорошо помещаются в автомобиль и не съезжают во время движения.

Для совсем юных пассажиров выбирайте автокресла группы 0+: их можно использовать, пока младенец не достигнет веса в 13 кг. Важное замечание: младенцев в автомобиле необходимо перевозить спиной по ходу движения. Это связано с различиями в пропорциях тела ребенка и взрослого. У новорожденных вес головы составляет до четверти веса всего тела, а шея еще слишком слабая, чтобы выдержать резкие раскачивания в дороге. Во многих странах детей в положении «спиной вперед» настоятельно рекомендуют перевозить до 3-5 лет.

Устанавливайте кресло так, чтобы всегда видеть малыша

Лучше всего — на заднем сидении, справа или слева, так как место посередине считается не самым безопасным. Тем более, там может не быть нужного крепления.

На заднем пассажирском сидении у ребенка значительно меньше шансов получить травму при резком торможении автомобиля.

Проверяйте положение ребенка перед началом движения

Убедитесь, что ваш малыш пристегнут, ему комфортно сидеть в кресле, а также, что вы случайно не прищемите его руку при закрытии окна или двери.

Держите под рукой игрушки, еду и питье

Создайте для ребенка игровую атмосферу: возите в машине игрушки, раскраски, планшет с любимыми мультфильмами.

Позаботьтесь о еде: нарежьте яблоки или морковку в контейнер, возьмите соки и воду. Так вы всегда сможете развлечь малыша в дороге и будете спокойны, зная, что он сыт и доволен. К тому же, из-за таких простых мелочей поездки в автомобиле будут ассоциироваться у него с чем-то приятным и веселым.

Не оставляйте ребенка в автомобиле одного даже на короткое время

Нельзя быть застрахованным от того, что ему станет плохо или скучно, а вас не будет рядом, чтобы помочь. Особенно опасно это в теплое время года: в салоне автомобиля, оставленного на солнце, температура поднимается до 50-60 градусов всего за 20 минут после выключения кондиционера!

Температура тела у детей поднимается в 3-5 раз быстрее, чем у взрослого, и, в отличие от нас, для детского организма воздух в салоне горячее 40 градусов смертельно опасен. К тому же, ваша машина может стать участником аварии даже на парковке, а это может не только напугать малыша, но и навредить его здоровью.

Помните, что ваше даже пятиминутное отсутствие может плохо сказаться на самочувствии ребенка.

Не перевозите малыша на коленях, даже если он капризничает

При столкновении в такой ситуации шансы выжить у ребенка минимальны.

При аварии вес тела в момент удара может увеличиться до 30 раз — ремни безопасности в сидениях и автокреслах рассчитаны на такую нагрузку, а даже самые заботливые руки мамы — к сожалению, нет.

Берегите здоровье

При появлении ребенка в семье многие родители полностью переходят на здоровый образ жизни и стараются ни в коем случае не навредить здоровью малыша. А ведь такой подход актуален и при выборе автомобиля и всего, что с ним связано.

Во время поездок ребенок проводит много времени в машине, поэтому следует обратить внимание на те вещи, которым не помешает приставка «эко», а именно:

ароматизатор воздуха: дешевые и некачественные аксессуары могут вызывать аллергию и приступы удушья;

моторное масло: недостаточное количество или плохое качество масла могут привести к внезапной поломке или даже аварии.

Регулярно проверяйте уровень масла, лучше всего — раз в месяц!

чехол автокресла: он должен быть выполнен из плотной, немаркой, гипоаллергенной ткани, обеспечивающей хорошую циркуляцию воздуха, а также он должен легко сниматься для стирки.

Будьте максимально внимательны и аккуратны

Всегда помните, что с вами в машине едет малыш, и надо быть максимально сосредоточенным, чтобы поездка прошла без проблем.

Будьте ответственными и старайтесь следовать этим простым советам не только в длительных поездках, но и когда едете в магазин или в школу.

Счастливого пути!

Фото: Shuttersock.com