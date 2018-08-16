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Министерство просвещения РФ ужесточит требования к приемным родителям
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Министерство просвещения РФ ужесточит требования к приемным родителям 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Глава Минпросвета России Ольга Васильева сообщила о подготовке инициативы, ужесточающей требования к кандидатам в приемные родители. Как сообщила газета «Известия», проект также сокращает допустимое число усыновляемых одной семьей детей.
В частности, будут ужесточены требования к психологическому обследованию людей, которые решили стать приемными родителями. Сейчас допускается передача в одну семью до восьми детей, но это число будет уменьшено. Васильева не сообщила, до каких именно пределов.
«Это не детский сад, это не детский дом семейный. Это другая форма. Семейный детский дом — это замечательная история, только не про это. Это второе предложение, которое нами сейчас будет внесено, оно обговаривается», — добавила министр.
По мнению Ольги Васильевой, причиной «трагических случаев» в приемных семьях стал подбор будущих родителей, который «шел очень небрежно». Она также отметил необходимость развития системы психологической, педагогической, юридической, медицинской и материальной помощи замещающим семьям.
Васильева подчеркнула, что «далека от идеи» разрешить парам с ВИЧ усыновлять детей.
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