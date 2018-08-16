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Дополнительные выплаты за рождение первенца планируется ввести в Хабаровском крае
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Дополнительные выплаты за рождение первенца планируется ввести в Хабаровском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Хабаровском крае региональные власти будут выплачивать семьям кроме федерального и краевого материнского капитала дополнительно 150 тысяч рублей за рождение первенца. Об этом сообщил «Интерфакс».
Об этом губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил на встрече с представителями общественности.
«Сегодня у нас работает краевой материнский капитал. Семьи получают выплаты при рождении третьего и последующих детей», — сообщил Вячеслав Шпорт
По данным краевого министерства соцзащиты, сейчас за рождение или усыновление третьего ребенка семья получает единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. В 2018 году эти выплаты получили почти полторы тысячи семей.
Кроме того, при рождении или усыновлении третьего или последующих детей семьям ежемесячно полагается денежная выплата в размере 13,5 тысячи рублей (в 2018 году) до достижения ребенком трех лет. На предоставление ежемесячной выплаты текущем году предусмотрено полтора миллиарда рублей из федерального и краевого бюджета.
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