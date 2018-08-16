«В одни войска не пойдут, а то будет группировка»: пара из Прикамья стала многодетной за один раз

Счастливая мама тройняшек Ирина

Удивительная история произошла в Перми в конце июля. В пермский перинатальный центр поступила беременная женщина с тройней. По словам врачей, случай редкий: всего в год в Перми не более пяти случаев рождения троен. Сейчас молодая мама и её три «богатыря» готовятся к выписке. Мы навестили их в больнице и готовы рассказать вам добрую историю большой семьи. А ещё поделиться советами врачей перинатального центра для будущих мам.

Ирина со старшим сыном Владимиром

Имена выбирали счастливые

Ирина живет в поселке Сылва, замужем уже 12 лет. Как и многие девушки, мечтала жить в большом доме, по которому бегает много детей. Но никогда не предполагала, что всё произойдет именно так — до этого у пары детей не было, а тут сразу трое. Ирина признается: еще до УЗИ чувствовала, что внутри зарождается не одна жизнь. Думала, две. Но врач сообщил совершенно неожиданную новость.

— О беременности я узнала после новогодних каникул, по результатам анализа. А количество детей узнали позже на УЗИ. Доктор посмотрел на меня и говорит: «У вас тройняшки». Мы просто не знали, как быть дальше, я испугалась — рассказывает 59.ru Ирина, молодая мама тройняшек. — Муж тоже испугался, говорил: «Три? Как три?» Но было ясно одно — никаких редукций (удаления плодного яйца, показанного при беременности от трех детей и больше. — Прим. авт.).

Спокойствие к семье Неклюдовых пришло быстро, ведь дети были долгожданными.

После родов по состоянию здоровья мама находилась в отделении реанимации для женщин, а дети — в отделении реанимации новорожденных, в специальных кувезах, так как роды были преждевременными и малыши не могли самостоятельно удерживать температуру тела. Молодая мама навестила малышей в первый же день.

— Когда пришла к ним впервые, стояла, рассматривала, на кого они похожи. Один — точно на папу. Один малыш находился в отдельном плодном пузыре. Другие два сына были вместе во втором плодном пузыре. Мы еще не поняли, близнецы они или двойняшки.

Несмотря на то, что мальчики родились семимесячными, два из них кушать и дышать начали сами. К среднему, который сам дышать не мог, на первые два дня жизни присоединили специальный аппарат СРАР, помогающий недоношенным детям дышать.

Назвали мальчишек Владимиром, Дмитрием и Денисом. Чтобы выбрать, собирали семейные консилиумы и читали статьи в интернете о счастливых именах. В итоге пришли к единому решению.

После решали вопрос с покупками для тройни. Каждому купили отдельную кроватку, три автолюльки.

— В машине мест больше нет, — смеется молодая мама.

А вот коляска нужна была общая, но в Перми, как выяснилось, таких не продают — нужно заказывать. Молодые родители продумали всё до мелочей, причем не только на ближайшее будущее.

— У нас они пойдут в один сад, в одну группу, в один класс. Ну, а по поводу армии муж сказал, что в одну войсковую часть нельзя. Чтобы группировка не образовалась, — смеется Ирина. — Когда узнала, что тройня, сразу посчитала, сколько денег потребуется, чтобы пойти в институт.

Чтобы выписаться, малышам нужно набрать вес более двух килограммов, научиться хорошо дышать, кушать, удерживать температуру тела, говорят врачи.

Малыши лежат в специальных кроватях с подогревом

— Детям, родившимся преждевременно, требуется большее количество белка для роста и развития, чем новорожденным, родившимся в срок, — рассказала 59.ru заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирина Старикова. — Сейчас они на смешанном вскармливании, мама кормит грудным молоком и добавляет специальный белковый препарат для грудного молока. Кроватки у малышей с подогревом до 37 градусов, пока они еще не могут самостоятельно удерживать тепло.

Что будет после выписки — план уже расписан. Молодая мама больше не волнуется. Говорит, за время пребывания в перинатальном центре ее всему научили, а дома — бабушки в помощь. Они, кстати, специально ждали появления на свет внуков, чтобы выйти на пенсию. Ирина говорит, если будут еще дети, то будет только рада.

Папа подписывал зеленкой

Если Ирине пока неизвестны все прелести материнства, то у пермячки Ольги тройняшкам исполнился год. У неё два мальчика-близнеца и девочка.

Выписка тройняшек

— Сначала мне сказали, что у меня будут двойняшки. Мы удивились и обрадовались. О том, что будут тройняшки, узнали в шесть недель, — рассказывает Ольга. — Но мы были морально готовы, уже не удивились. Я почему-то думала, что будут одни девочки. Но в 12 недель сказали, что два мальчика и девочка. У нас есть еще старшая дочка, теперь всех поровну.

Старшая дочка Огарышевых с младшими братиками и сестрой

Малышей мама научилась отличать сразу же, а вот отец семейства поначалу подписывал зелёнкой.

С утверждением «Много детей — это сложно» многодетная мама категорически не согласна, говорит, что пока серьезных трудностей не было. Помог собственный опыт с первым ребёнком. Самое проблемное — растущие зубки, из-за которых дети не спят. Малыши делают всё вместе. Потому прогулка без посторонней помощи — это не сложно. Ольга говорит:

— Я не трясусь над детьми.

Многодетная мама считает, что прогулка с четырьмя детьми — не проблема

Тройня семьи Огарышевых

— В кроватке они могут вставать друг на друга, чтобы достать то, что им нужно, помогают друг другу открыть шкаф и достать вещи, — смеётся молодая мама. — А в воспитании тройни важно делать всё по графику. Когда есть расписание, во сколько есть, спать, играть, всё идет слаженно и легко. А для мам главное — в любое свободное время спать.

— Многоплодная беременность — это всегда повышенный риск для матери и детей, — рассказывает врач-акушер Пермского краевого перинатального центра Татьяна Калинина

Роды чаще наступают преждевременно. Чтобы минимизировать проблемы, мамам следует соблюдать правила. Памятку для будущих мам, беременных тройней, мы составили по рекомендациям врача-акушера краевого перинатального центра.