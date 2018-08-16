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Делаем 4 игрушки из фетра своими руками: видео с инструкцией
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Делаем 4 игрушки из фетра своими руками: видео с инструкцией 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В этом видеоролике подробно показано, как можно сделать игрушки для вашего ребёнка, не прибегая к дорогим покупкам.
Малыши постоянно увлечены игрой, каждый день они придумывают новые сюжеты для игр и просят родителей купить им необходимый для этого реквизит. Но каждая мама и каждый папа знают, что много игрушек не бывает и сколько бы вы ни старались, завтра малыш попросит новую игрушку.
Баловать детей каждый день вы не хотите или просто не представляете это возможным, но порадовать ребенка вам все же хочется? Есть альтернативный вариант — сделать реквизит для игры самому.
Посмотрите ролик и вы узнаете, как быстро и просто сделать яркие игрушки из фетра для вашего ребенка.
Благодаря этой инструкции вы сможете сами смастерить дорогу-пазл, набор для яичницы, набор бариста и стетоскоп!
Смотрите видео и создавайте детские игрушки своими руками.
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