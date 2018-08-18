Видео дня: самая смешная реакция малышей на музыкальные игрушки 

Реакция детей на поющие и говорящие игрушки бесподобна! Крохи пугаются, веселятся и танцуют под такой необычный аккомпанемент.
Малыши с самого раннего возраста влюблены в музыку. Родители часто начинают петь песни своим детям, когда те еще совсем маленькие и не способны понять значение слов, но язык музыки они с рождения хорошо понимают.
Поэтому, когда они немного подрастают, предметом их особого внимания становятся игрушки, которые умеют говорить или из которых звучат мелодии.
В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите малышей, которые играют с такими поющими и говорящими игрушками.
Для некоторых их них это, возможно, первое знакомство с такими субъектами, поэтому они стесняются новых друзей и даже боятся.
А для других это уже давно полюбившиеся куклы, роботы и микрофоны, которые уже стали предметами их обожания, без игр с которыми невозможно представить и минуты.
Наблюдать за реакцией этих крох на музыкальные игрушки очень весело!