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Видео дня: самая смешная реакция малышей на музыкальные игрушки
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Видео дня: самая смешная реакция малышей на музыкальные игрушки 

Letidor.ru 8 минут назад
Фото: Letidor.ru
Реакция детей на поющие и говорящие игрушки бесподобна! Крохи пугаются, веселятся и танцуют под такой необычный аккомпанемент.
Малыши с самого раннего возраста влюблены в музыку. Родители часто начинают петь песни своим детям, когда те еще совсем маленькие и не способны понять значение слов, но язык музыки они с рождения хорошо понимают.
Поэтому, когда они немного подрастают, предметом их особого внимания становятся игрушки, которые умеют говорить или из которых звучат мелодии.
В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите малышей, которые играют с такими поющими и говорящими игрушками.
Для некоторых их них это, возможно, первое знакомство с такими субъектами, поэтому они стесняются новых друзей и даже боятся.
А для других это уже давно полюбившиеся куклы, роботы и микрофоны, которые уже стали предметами их обожания, без игр с которыми невозможно представить и минуты.
Наблюдать за реакцией этих крох на музыкальные игрушки очень весело!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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