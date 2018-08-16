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В 13 московских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении ребенка
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В 13 московских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении ребенка 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Свидетельства о рождении ребенка при выписке начали выдавать в 13 роддомах Москвы, в их числе городские клинические больницы имени Кончаловского, Юдина и городская клиническая больница № 15 имени Филатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
"Свидетельства о рождении ребенка стали выдавать в 13 родильных домах департамента здравоохранения города Москвы. Теперь родители, которые определились с именем малыша, могут получить важный документ прямо при выписке из роддома", — сказали в пресс-службе.
Для получения свидетельства о рождении в роддоме женщине необходимо написать заявление на бланке, который выдается в больнице, и предоставить оригинал паспорта. Для супругов обязательно наличие свидетельства о заключении брака, а также медицинские справки о рождении, которые выдают в роддоме, уточняется в сообщении.
По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, данная услуга очень удобна для родителей, так как им нужно лишь подготовить комплект документов, все остальное сделает медицинский персонал. «Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в пяти роддомах. Сейчас такие свидетельства выдаются уже в 13 роддомах Москвы, но мы активно ведем подготовку, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы», — приводит пресс-служба слова главы департамента.
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