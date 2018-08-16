Тюменец вспомнил о детях, когда лишился Infiniti

В преддверии 1 сентября судебные приставы помогают тюменцам — алиментщикам почувствовать себя родителями.

Два исполнительных производства о взыскании с 46-летнего тюменца алиментных платежей в пользу двоих детей были возбуждены в УФССП России по Тюменской области. Сначала мужчина позабыл о ребенке от первого брака, а после ухода из новой семьи, второго ребенка также оставил без помощи.

«Судебный пристав-исполнитель ограничил мужчину в праве выезда за пределы РФ, а также наложил запреты на регистрационные действия в отношении имущества должника. В ходе рейдовых мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, судебным приставам удалось арестовать Infiniti, принадлежащий должнику, после чего автотранспортное средство было изъято», — сообщили в УФССП России по Тюменской области.

Мужчина в кратчайшие сроки погасил исполнительский сбор и 70-тысячную задолженность перед одним ребенком, а вторая семья отозвала исполнительный документ, так как мужчина передал ребенку квартиру в счет задолженности в размере 700 000 рублей. Оплатив исполнительский сбор, к должнику вернулось арестованное имущество и были сняты все ограничения.