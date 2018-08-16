Одессит облил мальчика кислотой за игру «в неположенном» месте

Инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами одессита, сообщает РИА Новости

«Недовольный человек распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги», — сообщает пресс-служба областного управления нацполиции

Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

Ранее издание Украина.ру уже описывало случаи жестокого обращения с детьми. Так в Днепре пьяная судья избила шестилетнего мальчика, которого ей оставили на попечительство, и выгнала его из дома.

А дети из одесского приюта жалуются на воспитателей, которые систематически избивают их (в частности, по лицу) и ставят их на колени. Кроме того, маленьких воспитанников заведения бьют и старшие дети, а сотрудники приюта на это не реагируют.