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Одессит облил мальчика кислотой за игру «в неположенном» месте
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Одессит облил мальчика кислотой за игру «в неположенном» месте 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами одессита, сообщает РИА Новости.
«Недовольный человек распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги», — сообщает пресс-служба областного управления нацполиции
Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Ранее издание Украина.ру уже описывало случаи жестокого обращения с детьми. Так в Днепре пьяная судья избила шестилетнего мальчика, которого ей оставили на попечительство, и выгнала его из дома.
А дети из одесского приюта жалуются на воспитателей, которые систематически избивают их (в частности, по лицу) и ставят их на колени. Кроме того, маленьких воспитанников заведения бьют и старшие дети, а сотрудники приюта на это не реагируют.
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