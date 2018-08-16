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Певица Жасмин нежно поздравила старшего сына с днем рождения
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Певица Жасмин нежно поздравила старшего сына с днем рождения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда отметила, что мальчик стал ее опорой и надеждой.
Сегодня старшему сыну певицы Жасмин исполняется 21 год. Конечно, в день рождения Михаила звездная мама не могла не отметить это событие даже в соцсетях. Жасмин посвятила сыну нежный пост с поздравлением, а заодно показала его фотографию поклонникам.
Сын — особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни. 👼 💝 Моя любовь, мой сын! 💓Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок ☀️С днем рождения, мой милый Миша!
— написала звезда почти сразу же, как наступил праздник.
Публикация от Sara Shor (@jasmin)
15 Авг 2018 в 2:00 PDT  «Хороший парень, по глазам видно, счастья ему и маме красотке!», «Невероятного счастья, восхитительных успехов, светлого жизненного пути, бесконечной доброты и исполнения самой заветной мечты☺», «Какой же у вас сын статный красавец! Никогда бы не подумала, что у вас такой взрослый сын! Как сильно он похож на вас. И очень похоже на то, что он ваш братик», — комментируют подписчики.
Напомним, с 1996 по 2006 год Жасмин была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. В 2011 году певица стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора, в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон.
Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)
14 Фев 2018 в 12:04 PST  Дети певицы очень дружны. Старший сын старается часто приезжать к маме. Его сестра Маргарита в восторге от того, что может проводить время с братом. В свою очередь, Михаил отвечает ей тем же. Несмотря на большую разницу в возрасте, Михаил и Маргарита с легкостью находят общий язык. Певица этому безумно рада. Старший сын помогает маме и с младшим братом. Подписчики звезды в Instagram не раз отмечали, что у Жасмин замечательный первый ребенок. Аудитория много раз спрашивала у певицы, как ей удалось воспитать такого настоящего мужчину и помощника. Жасмин решила не раскрывать свои секреты до конца.
Публикация от Sara Shor (@jasmin)
25 Апр 2018 в 12:25 PDT  Фото: Instagram @jasmin
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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