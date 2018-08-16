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Роддом при больнице имени Юдина начал выдавать свидетельства о рождении
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Роддом при больнице имени Юдина начал выдавать свидетельства о рождении 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
В родильном доме при больнице имени Сергея Юдина появилась возможность оформить свидетельство о рождении при выписке. Информация об этом опубликована 16 августа на сайте мэра и правительства Москвы.
Для получения свидетельства родителям необходимо лишь определиться с именем малыша и предоставить все необходимые документы. Такая возможность появилась благодаря реализации совместного проекта роддомов и ЗАГСов Москвы.
На данный момент получить свидетельство о рождении прямо в больнице можно в 13-ти медицинских учреждениях столицы. Как отмечает руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, вскоре подобная возможность появится во всех родильных домах.
Кроме свидетельства, в московских больницах бесплатно выдают подарочный набор для новорожденного. В него входят 44 детских принадлежности, которые подходят для обоих полов.
Фото: сайт мэра и правительства Москвы
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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