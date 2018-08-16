Роддом при больнице имени Юдина начал выдавать свидетельства о рождении

В родильном доме при больнице имени Сергея Юдина появилась возможность оформить свидетельство о рождении при выписке. Информация об этом опубликована 16 августа на сайте мэра и правительства Москвы

Для получения свидетельства родителям необходимо лишь определиться с именем малыша и предоставить все необходимые документы. Такая возможность появилась благодаря реализации совместного проекта роддомов и ЗАГСов Москвы.

На данный момент получить свидетельство о рождении прямо в больнице можно в 13-ти медицинских учреждениях столицы. Как отмечает руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун , вскоре подобная возможность появится во всех родильных домах.

Кроме свидетельства, в московских больницах бесплатно выдают подарочный набор для новорожденного. В него входят 44 детских принадлежности, которые подходят для обоих полов.

Фото: сайт мэра и правительства Москвы