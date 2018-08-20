Ещё
Овечкин и Шубская подвергли опасности новорожденного сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин и Шубская подвергли опасности новорожденного сына 

Дни.ру 20 августа 2018
Фото: Дни.ру
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями. Радостной новостью с подписчиками вчера поделился хоккеист, выложив трогательное фото с голой ножкой новорожденного малыша. Известно, что ребенка назвали Сергеем. Александр выбрал это в честь погибшего брата. Стоило ли давать младенцу имя в честь человека со столь трагической судьбой — Dni.Ru рассказала ясновидящая.
"Давать ребенку имя умершего родственника не очень хорошо, особенно если человек ушел мир иной в молодом возрасте, и, тем более, если умер не своей смертью. В данном случае происходит наложение одной судьбы на другую", — пояснила Dni.Ru ясновидящая Марианна Абравитова.
Раньше действительно была традиция называть детей в честь бабушек и дедушек. «Но в этом случае, прошу обратить внимание, использовались имена так называемой второй линии. Они не несли проблем и событийности жизни родственников первой линии — матери, отца и брата или сестры. Я бы не советовала называть малыша именем погибшего брата. Лучше обезопасить будущего ребенка от негативных влияний и выбрать имя из собственного окружения — человека с хорошей судьбой, долгожителя, известного в своей профессии человека. Все мы хотим почтить память родственников, но это не лучший выбор», — предупредила Абравитова.
Напомним, что Александр Овечкин и Анастасия Шубская познакомились в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Однако они начали встречаться лишь через семь лет. В июле 2017-го состоялась праздничная церемония свадьбы. 18 августа у влюбленных родился ребенок. Роды прошли в США.
Стало известно и имя, которым Александр Овечкин и Анастасия Шубская назвали малыша. Мальчика назвали в честь брата знаменитого хоккеиста. Сергей Овечкин погиб в автомобильной катастрофе, когда Александру было всего десять лет. У брата спортсмена оторвался тромб, когда он находился за рулем. Александр Овечкин признавался, что для него произошедшее стало главной трагедией в жизни.
Дни.ру: последние новости
Водянова показала подросшего сына-красавчика Жасмин показала 21-летнего сына-красавца Питт отбирает у Джоли самое дорогое
Женский форум  Ещё 97 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После лагеря ребенка словно подменили»34
Как выглядели доисторические красотки3
Почему Шварценеггер стыдится младшего сына9
Гузеева устроила безобразный скандал26
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки39
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение