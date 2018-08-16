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В Госдуме поддержали инициативу по ужесточению требований для усыновителей
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В Госдуме поддержали инициативу по ужесточению требований для усыновителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддерживает инициативу главы министерства просвещения РФ Ольги Васильевой по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители, но призывает быть аккуратнее в этом вопросе.
Ранее Васильева заявила, что ведомство готовит законодательную инициативу по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители и сокращению допустимого числа усыновляемых одной семьей детей.
"Я с ней согласна. Потому что многие усыновляют по 10 человек ради того, чтобы деньги получить, а за детьми не следят — и случаев таких много. Но в то же время нужно быть очень аккуратными с этим, потому что мы-то боролись, чтобы усыновляли наши отечественные усыновители, а не иностранцы. Поэтому я думаю, что инициатива хорошая, будем смотреть", — сказала Плетнева РИА Новости.
Парламентарий добавила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готов смотреть и изучать предлагаемые Васильевой изменения. «Я считаю, это абсолютно правильно. Потому что мало ли какие люди… Если это будет законопроект, там будут какие-то нюансы, будем смотреть, изучать», — отметила депутат.
В начале августа уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова после гибели в Татарстане приемного ребенка от побоев опекуна призвала к реформе органов опеки и стандартизации подходов к передаче детей в приемные семьи. Она также неоднократно выступала за усовершенствование законодательства в этой сфере. Резонансные случаи насилия над приемными детьми со стороны их новых родителей происходили в последнее время и в других регионах России.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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