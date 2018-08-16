В Госдуме поддержали инициативу по ужесточению требований для усыновителей

Ранее Васильева заявила, что ведомство готовит законодательную инициативу по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители и сокращению допустимого числа усыновляемых одной семьей детей.

"Я с ней согласна. Потому что многие усыновляют по 10 человек ради того, чтобы деньги получить, а за детьми не следят — и случаев таких много. Но в то же время нужно быть очень аккуратными с этим, потому что мы-то боролись, чтобы усыновляли наши отечественные усыновители, а не иностранцы. Поэтому я думаю, что инициатива хорошая, будем смотреть", — сказала Плетнева РИА Новости.

Парламентарий добавила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готов смотреть и изучать предлагаемые Васильевой изменения. «Я считаю, это абсолютно правильно. Потому что мало ли какие люди… Если это будет законопроект, там будут какие-то нюансы, будем смотреть, изучать», — отметила депутат.