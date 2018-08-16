Ещё
В Госдуме поддержали ужесточение правил усыновления
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме поддержали ужесточение правил усыновления 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала инициативу министерства просвещения.
Министр просвещения Ольга Васильева заявила о намерении предложить правительству ужесточить правила усыновления после серии инцидентов в приемных семьях, пишет РБК. В частности, в министерстве хотят ужесточить порядок отбора приемных родителей, ограничить число приемных детей, которых может усыновить одна семья, а также запретить усыновлять детей людям с ВИЧ.
В эфире НСН глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва поддержала инициативу главы Минпросвещения.
«Она совершенно права, я с ней полностью согласна, потому что некоторые усыновляют для того, чтобы деньги получать. С другой стороны, может начаться коррупция. Своим не дадут, начнут опять за рубеж отправлять. Вопрос очень сложный, но она [Васильева] права, что этот факт имеет место быть», — заявила депутат.
Напомним, в начале августа уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой провести реформу органов опеки и попечительства. Как сообщает Ura.ru, предпосылкой стало убийство девочки ее приемным отцом в Татарстане.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Депутат Чернышов ответил на обвинения Ирины Волынец по поводу школьной формы Матильда и Сергей Шнуровы официально развелись Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт15
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Китаянки после пластики не прошли паспортный контроль12
Летучая привела тело в порядок за две недели12
Поклонники жалеют исхудавшую Брежневу14
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение