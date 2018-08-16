В Советске нашли потерявшегося ребенка: мальчик засмотрелся на чужую свадьбу 

10 августа в районе обеда в Советске ушел из дома и пропал 8-летний мальчик.
К двум часам дня родители ребенка, не найдя его своими усилиями, обратились за помощью в местный отдел полиции.
Ориентировка с приметами несовершеннолетнего была передана всем нарядам. Через 15 минут ребенок был найден сотрудниками Росгвардии — прапорщиком Михаилом Кузьминых и старшим сержантом Анатолием Усковым. Как оказалось, мальчик просто с интересом наблюдал за свадьбой на улице Карла Маркса. Ребенок передан родителям.
Фото — пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области