В Советске нашли потерявшегося ребенка: мальчик засмотрелся на чужую свадьбу

10 августа в районе обеда в Советске ушел из дома и пропал 8-летний мальчик.

К двум часам дня родители ребенка, не найдя его своими усилиями, обратились за помощью в местный отдел полиции.

Ориентировка с приметами несовершеннолетнего была передана всем нарядам. Через 15 минут ребенок был найден сотрудниками Росгвардии — прапорщиком Михаилом Кузьминых и старшим сержантом Анатолием Усковым . Как оказалось, мальчик просто с интересом наблюдал за свадьбой на улице Карла Маркса. Ребенок передан родителям.

Фото — пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области