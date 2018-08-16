Почему дети падают из окон и где в этот момент родители: тюменцы сняли видео, пробирающее до мурашек

Идея снять такой ролик появилась у тюменки после первой череды жутких трагедий

Тюменцы решили привлечь внимание родителей к проблеме падения детей с высоты. В текущем году из окон и с балконов многоэтажек упали уже 11 малышей, шесть из которых от полученных травм скончались. Для того, чтобы наглядно показать, как обычно происходят такие несчастные случаи, активисты сняли небольшой профилактический ролик.

— Идея создания ролика появилась после череды жутких трагедий в нашем городе. Я— сама мама, и мне больно читать подобные новости, всегда примеряешь ситуацию на себя и ощущаешь весь ужас происходящего. Почему именно ролик? Да потому что все сейчас сидят в интернете, в социальных сетях и это неплохой инструмент для распространения профилактической информации. Я не знаю семей погибших и травмированных детей, но мне кажется это обычные среднестатистические семьи, именно такую мы и подобрали для съемки видео, — рассказала 72.ru Дарья Мельникова , автор идеи.

Видео: Дарья Мельникова/Youtube.com Воплотить задумку в жизнь тюменке помогли друзья и начинающий видеооператор. Искать людей, которые сыграют нехитрые роли, и квартиру для съемок в итоге не пришлось.

— Папу сыграл мой хороший знакомый Александр, квартиру предоставила подруга Кристина и именно ее двое детей фигурируют в ролике. Роль мамы играю я. В ролике мы решили показать самый любопытный возраст— три года. Я считаю, что дом — это 100% зона ответственности родителей, и наша обязанность сделать его безопасным для детей, — добавила тюменка. Профилактический ролик сняли примерно за полтора часа. Съемки проходили в начале июля — после первой череды трагедий. Пока активисты монтировали видео, из окон выпали еще несколько малышей. Создатели ролика не знают, будет ли их работа иметь какой-то эффект, но считают, что если хотя бы один человек после просмотра задумается и обезопасит окно, значит старания не напрасны.

Последний трагический случай произошёл в Тюмени 8 августа на улице Мельничной. С высоты седьмого этажа тогда упал двухгодовалый малыш и погиб. Окна в квартире были открыты настежь, ребенку хватило нескольких минут, чтобы вскарабкаться на подоконник.

Четырёхлетний мальчик, который неделю назад выпал с незастекленного балкона квартиры на Тульской, сейчас идёт на поправку. Пострадавший ребёнок, упавший с четвертого этажа, переведен из реанимации в отделение с общим режимом. В июне из больницы выписали 11-месячного малыша, который выпал с 10-го этажа. В больницу ребенка доставили в крайне тяжелом состоянии. Первые несколько недель он провел в реанимации, но вскоре благодаря усилиям тюменских врачей пошел на поправку.

В каком возрасте ребенок может самостоятельно забраться на подоконник, когда появляется осознанный инстинкт самосохранения и почему маленьких детей нельзя ставить на окна? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашем материале.