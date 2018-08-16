На востоке Крыма искали потерявшихся детей из Краснодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В Новом Свете спасатели нашли двух мальчиков (8 и 9 лет) из Краснодара, которые потерялись во время прогулки с родителями в районе Можжевеловой рощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Информация о происшествии поступила в службу накануне около 21.00. На поиски были направлены сотрудники судакского отдела «Крым-СПАСа».

"По прибытии спасатели выяснили, что подростки с матерями двигались по тропе со стороны грота Шаляпина к мысу Капчик, дети пошли вперед и потерялись. Самостоятельные поиски родителей результата не дали", — рассказали в ведомстве.

Мальчики были обнаружены в районе рынка в Новом Свете, недалеко от места проживания. В медицинской помощи они не нуждались.