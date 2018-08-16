Эдуард Успенский, «тетя Валя» и Ириска: кто воспитывал советских детей с телеэкрана 

Ушедший от нас 14 августа Эдуард Николаевич Успенский очень много сделал для советского детского телевидения. Он стоял у истоков таких замечательных программ, как «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка».
Сегодня Teleprogramma.pro вспоминает лучшие передачи, которые создавались в СССР для маленьких зрителей. «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Веденеева в роли ведущей «Спокойной ночи, малыши!»
В начале 60-х дети не были особо избалованы зрелищами. Поэтому рисунки на экране, сменяющиеся под сопровождение закадрового текста, быстро приковали к себе внимание маленьких телезрителей.
Именно так выглядела поначалу телепередача «Спокойной ночи, малыши!», первый выпуск которой был показан 1 сентября 1964 года: в ней не было ни кукол, ни мультфильмов. Первым «живым» персонажем стал Филя — щенок появился в 1967 году. В 1970-м к нему добавился заяц Степашка. Следом «подтянулись» Каркуша, Хрюша и прочие герои передачи.
Одновременно с Филей программу для малышей стали вести взрослые артисты — Валентина Леонтьева и Владимир Ухин, «тетя Валя и дядя Володя». Шло время, ведущие менялись, — за все время существования передачи их было около трех десятков.
Менялось и содержание короткой беседы перед сном, иногда вокруг передачи разгорались нешуточные скандалы, — как, например, произошло в 2013 году, когда персонаж Мишутка на экране устроил настоящую акцию протеста против недружественного отношения к себе. Однако передача живет до сих пор. «Будильник» Заставка программы «Будильник»
Дождавшись единственного выходного дня — воскресенья, дети утром вскакивали с постелей и спешили к телевизорам, чтобы не пропустить «Будильник», который показывали в 9.30.
Первый выпуск этой передачи появился в 1965 году. Долгое время его бессменной ведущей оставалась Надежда Румянцева, некоторое время в этой роли выступал Александр Васильев — известный и популярный сегодня историк моды. Кроме того, в каждом выпуске участвовали знаменитые актеры, разыгрывающие для детей веселые и поучительные сценки.
Алла Пугачева в программе «Будильник», 1977 год Были в «Будильнике» и песни — между прочим, Алла Пугачева впервые спела с телеэкрана именно в этой передаче. Детей развлекали также конкурсами и чтением их писем. Когда формат «Будильника» сделался совсем неузнаваемым, его было решено закрыть: это произошло в 1998 году. «В гостях у сказки» «Тетя Валя» приглашает детей в гости к сказке
Пожалуй, самая любимая детская передача тех лет. Каждую субботу (или воскресенье, время выхода программы менялось) дети разных возрастов — от младших детсадовцев до старших школьников — усаживались перед телевизором, чтобы, затаив дыхание, услышать такой добрый и мягкий голос «тети Вали» — ведущей Валентины Леонтьевой.
Она общалась с ребятами так, что каждому казалось: тетя Валя обращается именно к нему. Рассказывала о том, какой фильм-сказку сегодня покажет, давала интересные задания и разъясняла правильные ответы на них, показывала детские рисунки и поделки, присланные на передачу… Создатели «В гостях у сказки» сумели сделать так, что сказки и приключенческие фильмы, которые показывали в программе, были интересны всем детям и даже взрослым.
После Валентины Леонтьевой передачу вели Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Денис Матросов… К сожалению, в середине 90-х ее пришлось закрыть — появилось множество новых западных мультфильмов, а отечественное детское кино практически прекратило к тому времени свое существование. «Веселые нотки» Кадр из передачи «Веселые нотки»
В начале 70-х на телеэкранах начали проводить конкурс детской песни — в рамках новой передачи «Веселые нотки». Подать заявку на участие мог любой ребенок. Только вот таких заявок приходило огромное количество, поэтому стать реальным участником телепроекта могли очень немногие.
Ведущими детской музыкальной передачи сначала были Светлана Жильцова и Владимир Ухин. Затем ее вели Юрий Николаев, Татьяна Судец, Игорь Демарин, Лариса Вербицкая.
С какого-то момента съемки телепередачи начали вести за границей — тогда поток писем от желающих принять в ней участие вырос в несколько раз. В передаче «Веселые нотки» впервые выступила 6-летняя Кристина Орбакайте. «АБВГДейка» Клоуны Ириска и Клепа из «АБВГДейки»
Год рождения передачи — 1975-й. Под советского юного зрителя адаптировали американскую передачу «Улица Сезам», о покупке идеи в те времена никто не задумывался — это было не принято. Работа по адаптации легла на плечи детского писателя Эдуарда Успенского, который с жаром принялся за дело и придумал главных героев передачи — веселых клоунов Сеню, Таню, Саню и Владимира Ивановича. На роли смешных клоунов были приглашены Семен Фарада, Татьяна Непомнящая, Александр Филиппенко и Владимир Точилин.
Программа выходила раз в неделю на протяжении двух лет, потом пришлось прекратить съемки — артисты были заняты в других проектах. Впрочем, юные зрители от этих взрослых проблем не пострадали: им стали показывать с самого начала все выпуски, которые они уже успели позабыть. Позже в передачу пришли цирковые артисты, среди них — незабываемая Ирина Асмус, Ириска, трагически погибшая в 1986 году.
В 1984 году популярную детскую телепередачу очередной раз возобновили, и она до сих пор пользуется успехом у детей.