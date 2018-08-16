Эдуард Успенский, «тетя Валя» и Ириска: кто воспитывал советских детей с телеэкрана

Ушедший от нас 14 августа Эдуард Николаевич Успенский очень много сделал для советского детского телевидения. Он стоял у истоков таких замечательных программ, как «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка».

Сегодня Teleprogramma.pro вспоминает лучшие передачи, которые создавались в СССР для маленьких зрителей. «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Веденеева в роли ведущей «Спокойной ночи, малыши!»

В начале 60-х дети не были особо избалованы зрелищами. Поэтому рисунки на экране, сменяющиеся под сопровождение закадрового текста, быстро приковали к себе внимание маленьких телезрителей.

Именно так выглядела поначалу телепередача «Спокойной ночи, малыши!», первый выпуск которой был показан 1 сентября 1964 года: в ней не было ни кукол, ни мультфильмов. Первым «живым» персонажем стал Филя — щенок появился в 1967 году. В 1970-м к нему добавился заяц Степашка. Следом «подтянулись» Каркуша, Хрюша и прочие герои передачи.

Одновременно с Филей программу для малышей стали вести взрослые артисты — Валентина Леонтьева Владимир Ухин , «тетя Валя и дядя Володя». Шло время, ведущие менялись, — за все время существования передачи их было около трех десятков.

Менялось и содержание короткой беседы перед сном, иногда вокруг передачи разгорались нешуточные скандалы, — как, например, произошло в 2013 году, когда персонаж Мишутка на экране устроил настоящую акцию протеста против недружественного отношения к себе. Однако передача живет до сих пор. «Будильник» Заставка программы «Будильник»

Дождавшись единственного выходного дня — воскресенья, дети утром вскакивали с постелей и спешили к телевизорам, чтобы не пропустить «Будильник», который показывали в 9.30.

Первый выпуск этой передачи появился в 1965 году. Долгое время его бессменной ведущей оставалась Надежда Румянцева , некоторое время в этой роли выступал Александр Васильев — известный и популярный сегодня историк моды. Кроме того, в каждом выпуске участвовали знаменитые актеры, разыгрывающие для детей веселые и поучительные сценки.

Алла Пугачева в программе «Будильник», 1977 год Были в «Будильнике» и песни — между прочим, Алла Пугачева впервые спела с телеэкрана именно в этой передаче. Детей развлекали также конкурсами и чтением их писем. Когда формат «Будильника» сделался совсем неузнаваемым, его было решено закрыть: это произошло в 1998 году. «В гостях у сказки» «Тетя Валя» приглашает детей в гости к сказке

Пожалуй, самая любимая детская передача тех лет. Каждую субботу (или воскресенье, время выхода программы менялось) дети разных возрастов — от младших детсадовцев до старших школьников — усаживались перед телевизором, чтобы, затаив дыхание, услышать такой добрый и мягкий голос «тети Вали» — ведущей Валентины Леонтьевой.

Она общалась с ребятами так, что каждому казалось: тетя Валя обращается именно к нему. Рассказывала о том, какой фильм-сказку сегодня покажет, давала интересные задания и разъясняла правильные ответы на них, показывала детские рисунки и поделки, присланные на передачу… Создатели «В гостях у сказки» сумели сделать так, что сказки и приключенческие фильмы, которые показывали в программе, были интересны всем детям и даже взрослым.

После Валентины Леонтьевой передачу вели Ангелина Вовк , Татьяна Веденеева, Денис Матросов … К сожалению, в середине 90-х ее пришлось закрыть — появилось множество новых западных мультфильмов, а отечественное детское кино практически прекратило к тому времени свое существование. «Веселые нотки» Кадр из передачи «Веселые нотки»

В начале 70-х на телеэкранах начали проводить конкурс детской песни — в рамках новой передачи «Веселые нотки». Подать заявку на участие мог любой ребенок. Только вот таких заявок приходило огромное количество, поэтому стать реальным участником телепроекта могли очень немногие.

С какого-то момента съемки телепередачи начали вести за границей — тогда поток писем от желающих принять в ней участие вырос в несколько раз. В передаче «Веселые нотки» впервые выступила 6-летняя Кристина Орбакайте . «АБВГДейка» Клоуны Ириска и Клепа из «АБВГДейки»

Год рождения передачи — 1975-й. Под советского юного зрителя адаптировали американскую передачу «Улица Сезам», о покупке идеи в те времена никто не задумывался — это было не принято. Работа по адаптации легла на плечи детского писателя Эдуарда Успенского, который с жаром принялся за дело и придумал главных героев передачи — веселых клоунов Сеню, Таню, Саню и Владимира Ивановича. На роли смешных клоунов были приглашены Семен Фарада , Татьяна Непомнящая, Александр Филиппенко и Владимир Точилин.

Программа выходила раз в неделю на протяжении двух лет, потом пришлось прекратить съемки — артисты были заняты в других проектах. Впрочем, юные зрители от этих взрослых проблем не пострадали: им стали показывать с самого начала все выпуски, которые они уже успели позабыть. Позже в передачу пришли цирковые артисты, среди них — незабываемая Ирина Асмус, Ириска, трагически погибшая в 1986 году.

В 1984 году популярную детскую телепередачу очередной раз возобновили, и она до сих пор пользуется успехом у детей.