Белорусским отцам и близким родственникам разрешат посещать рожениц

Медики объясняли: в палате чаще всего, помимо женщины с малышом, находятся еще несколько рожениц, каждая со своим эмоциональным фоном и физическим состоянием. Да и не превращать же роддом в проходной двор.

Всемирной организации здравоохранения (а именно по ее рекомендации и был разработан соответствующий документ), впрочем, нашлись свои аргументы. «Возможность посещения родильниц и новорожденных детей создает систему открытости оказания акушерской и неонатальной помощи и служит основанием для формирования доброжелательного отношения между медицинским работникам, матерью и ребенком», — считают они.

Нюансы посещения каждый конкретный роддом и каждое акушерское отделение определят самостоятельно — с учетом своих особенностей и возможностей. Руководствоваться при этом они будут базовыми правилами.

— Безусловно, посещение родильницы и новорожденного ребенка возможно при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача. Предполагается, что молодая мама самостоятельно определит тех лиц, которые смогут посещать ее и ребенка. К посещению будут допущены посетители, не имеющие признаков инфекционных заболеваний — повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи, сыпи, а также признаков алкогольного опьянения. Наличие маски, шапочки, халата и бахил обязательно, — сообщают в пресс-службе белорусского минздрава.

Такие визиты, подчеркивает главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Савочкина, особенно важны молодым отцам. «Медработники объяснят, как правильно ухаживать за ребенком, что молодых родителей должно насторожить и как при этом действовать, чтобы потом, после выписки домой, у семейной пары не возникали стрессовые ситуации, чтобы они спокойно могли разрешить любую житейскую ситуацию с новорожденным ребенком», — цитирует ее слова информационное агентство БелТА.