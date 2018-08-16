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Дети идут за роботом: завтрашние проблемы уже сегодня
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Дети идут за роботом: завтрашние проблемы уже сегодня 

Forbes.ru 58 минут назад
Психологи из университета Плимута сравнивали поведение детей и взрослых при выполнении идентичных заданий в присутствии других людей, а также гуманоидных роботов.
В исследовании использовалась «парадигма Эша», предложенная в 1950-х гг. Испытуемым предлагают взглянуть на экран, на котором изображены четыре линии, и сказать, какие две из них имеют одинаковую длину. Решая эту задачу в одиночку, люди почти всегда дают верный ответ. Однако в присутствии «советчиков» испытуемые часто следуют их подсказкам, даже когда подсказанный ответ очевидным образом неверен.
В своих опытах плимутские психологи заменяли «советчиков» человекообразным роботом. В этом случае взрослые испытуемые практически никогда не следовали подсказкам, и процент верных ответов не отличался от того, который испытуемые показывали в одиночных экспериментах. Однако с детьми в возрасте 7 — 9 лет ситуация была иная: в присутствии злокозненного робота количество верных ответов падало с 87% до 75%, причем подавляющее большинство неверных ответов совпадало с вариантом, подсказанным роботом.
В своей статье авторы говорят, что их результат открывает перспективы использования роботов для общественной пользы — к примеру, в педагогике. Однако высокая восприимчивость детей к «мнению», высказываемому роботом, вызывает тревогу. Руководитель исследования профессор Тони Белпейми говорит: «Люди часто следуют мнениям других, и давно уже известно, что противостоять давлению окружающих может быть нелегко. Это называется „конформизм“. Но поскольку очень скоро на рабочем месте и дома мы будем окружены роботами, нам стало интересно, будут ли люди так же зависимы от „мнений“ роботов? Наши результаты показывают, что в случае взрослых это не так. Но когда мы провели опыты с детьми, они прислушивались к мнению роботов. Возможно, дети воспринимают роботов как более близких себе существ. Это ставит вопрос: что если роботы начнут предлагать нам, какие товары купить? Или подсказывать, что мы должны думать?»
В заключении к статье авторы пишут, что требуется обсудить возможные ограничительные меры, которые снизили бы риск нежелательного влияния на ребенка в процессе будущих контактов между детьми и роботами. Возможно, будущие поколения робототехнических устройств и людей будут рождаться в мире, где их взаимодействие будет регламентировано на законодательном уровне. По мнению известного мыслителя, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», и распространение действия этой максимы на роботов — лишь дело времени.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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