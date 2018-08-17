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Беременная Нюша показала счастливых и красивых родителей
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Беременная Нюша показала счастливых и красивых родителей 

Letidor.ru 44 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Звезда счастлива, что когда-то стала их дочерью.
Известная певица Нюша 15 августа отметила день рождения. Звезде исполнилось 28 лет. Отмечать этот праздник к ней в Испанию приехали родители. Звезда была очень рада пообщаться с ними и даже посвятила маме с папой отдельный пост в Instagram.
Говорят, что детки сами выбирают родителей… Я в это верю. Так интересно размышлять как устроена наша вселенная. 😌А как вы думаете?
— написала Нюша, показав совместное фото с родителями.
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)
16 Авг 2018 в 9:29 PDT  «Красивые люди, ничего с этим не поделаешь», «Красивые», «Ню, у тебя прекрасные родители!❤❤», «Необыкновенные ❤️», «Очень позитивная семья!» — комментируют подписчики. Многие заметили, что во время беременности черты лица Нюши немного изменились, и она еще больше стала похожа на свою маму. Также многие продолжают гадать, кто родится у Нюши — мальчик или девочка. Кстати, с теорией певицы о том, что дети сами выбирают родителей, согласились не все. Однако в том, что малышу Нюши с мамой и папой точно повезло, подписчики согласны.
Вчерашним 🔥🔥🔥 🥂 Испанским вечером💫 Как же было круто)! #my #bday #nyusha #нюша
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)
16 Авг 2018 в 8:02 PDT  Отметим, что сейчас Нюша уже прервала активную концертную деятельность до появления малыша на свет. Она даже не приехала на фестиваль «Жара» в Баку, который традиционно стараются посетить все звезды российского шоу-бизнеса.
Напомним, что в январе 2017 года Нюша объявила о помолвке со своим избранником Игорем Сивовым. Некоторое время спустя СМИ сообщили, что пара сыграла тайную свадьбу. С тех пор в прессе и социальных сетях то и дело появлялись слухи о беременности звезды, которые в итоге оказались правдой. Теперь поклонники с нетерпением ждут новости о пополнении.
Фото: Instagram@nyusha_nyusha
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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