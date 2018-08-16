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Женщина закрыла дочь от ружья зятя
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Женщина закрыла дочь от ружья зятя 

News.ru 27 минут назад
Женщина закрыла свою дочь от её стрелявшего из ружья супруга. Мария Пронина и Дмитрий Кудаков были женаты с 2011 года, у пары родился сын. Позже мужчина начал сильно ревновать жену и часто говорил, что, если она от него уйдёт — он её убьёт.
После очередной ссоры Пронина забрала детей (один ребёнок был от бывшего брака) и уехала к родителям, а её муж начал пить. 16 августа женщина приехала домой вместе с матерью и отцом и хотела поговорить с Кудаковым, однако он открыл дверь с ружьём в руках. Злоумышленник хотел застрелить супругу, но родители спрятали дочь за собой, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина застрелил тёщу, серьёзно ранил тестя, а после умер сам. Его жена успела убежать.
Ранее News.ru писал о том, что мужчина в Приморье застрелил семью и умер.
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Женский форум
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