Крымчанка на выигранный грант откроет салон красоты для мам и детей

Из домохозяйки в бизнес-ледиВ конкурсе «Мама-предприниматель» приняли участие 37 женщин. Победительница получила 100 тысяч рублей на создание собственного бизнеса. — Индекс женского предпринимательства за последние несколько лет значительно вырос, — говорит член комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», бизнес-тренер Ольга Быкова. По ее словам, многие представительницы прекрасного пола хотят открыть свое дело, но им не хватает стартового капитала, знаний и веры в себя. Этот проект помогает получить все это в комплексе. Женское предпринимательство практически ничем не отличается от мужского. Но мужчины больше ориентированы на масштаб, а женщины — на качество, отмечает эксперт. И еще: мамы-предприниматели в основном выбирают бизнес, связанный с детскими товарами и услугами. — На участие в проекте поступило 89 заявок. По условиям программы были отобраны 37 участниц, которые прошли бесплатное обучение, — рассказала председатель комитета по развитию женского предпринимательства КРО «Опора России» Елена Тамашова. Женщины всерьез задумались о собственном деле в декрете, потому что не хотели возвращаться на работу. У кого-то нет возможности работать полную неделю или целый день, а кому-то сложно трудоустроиться из-за большого перерыва в трудовом стаже. Идей многоВ течение пяти дней бизнес-тренер из Санкт-Петербурга читала для крымчанок лекции по основам предпринимательской деятельности. Они научились учитывать финансовую сторону, обосновывать и защищать позиции по расходам, просчитывать сумму инвестиций и срок окупаемости. Дарья Окарева делает в домашних условиях косметику из натуральных компонентов и мечтает превратить свое хобби в бизнес. — Оказывается, государство заинтересовано, чтобы мы, мамы, были успешными, реализовывали свои идеи. То, что начиналось со скромных попыток сделать полезные и натуральные продукты для ухода за лицом и телом для себя, превратилось сначала в хобби, а затем, по мере увеличения опыта, появилось желание делиться с миром, — рассказывает Дарья. Получить грант женщина хочет для создания артели производителей натуральных средств для красоты и здоровья. Ксения переехала в Крым из Архангельска и сейчас осваивает модную и редкую профессию — организатор пространства. — В декрете я поняла, чем хотела бы заниматься. Я оказываю услуги по организации пространства в квартире и доме. Это новая профессия для России, такой специалист необходим молодым мамам. Он помогает людям избавляться от всего ненужного и организует удобное хранение вещей, — говорит Ксения. Грант необходим Ксении для обучения и расширения своего дела. Наталья из Керчи, мама троих детей, делает реквизит для фотосессий, а недавно открыла с мужем маленькую фотостудию. Она признается, что творческий человек, но практически ничего не знает о бизнесе. Идеи, с которыми крымчанки пришли на проект, самые разные: создание спортивно-развлекательного центра для детей и их родителей, центра психологической помощи, женского такси, выпуск газеты для школьников, по типу «Пионерской правды». А также производство и продажа домашнего мороженого, сахарной ваты, прокат и доставка на дом живых и искусственных елок, вечерних платьев и многое другое. В финале 24 участницы презентовали жюри свои бизнес-проекты. В состав жюри вошли представители министерств финансов, экономического развития, фонда микрофинансирования предпринимательства и фонда поддержки предпринимательства. Победительницей проекта стала жительница Симферополя Мария Алексеенко. У девушки два высших образования, одно из которых экономическое, она хочет открыть салон красоты для мам и детей в спальном районе города. — У меня ребенок-аллергик, одну неделю мы ходим в садик, три сидим дома. Я понимаю, что ни один работодатель меня не выдержит, поэтому задумалась о собственном бизнесе. В салоне я хочу оборудовать специальную комнату, где няня-аниматор будет заниматься с ребенком, а мама через стеклянную стенку будет видеть, что там происходит. Я думаю, это будет востребовано, поскольку многие мамы не могут сходить в парикмахерскую из-за того, что им не с кем оставить детей, — делится своими планами Мария.100 тысяч рублей на реализацию этого проекта, конечно, не хватит, но по словам девушки, у нее есть бизнес-партнеры. Дети бизнесу не помехаНекоторые крымчанки смогли своим примером доказать, что мамы могут быть успешными в бизнесе.

Так, дизайнер головных уборов из Севастополя Альбина Аюпова по образованию инженер-технолог начала создавать женские и мужские шляпы три года назад, находясь в декретном отпуске. — Я самостоятельно изучила различные виды рукоделия, посмотрела кучу онлайн мастер-классов, — рассказывает Альбина. — В основном мои клиенты — это девушки, которые хотят выделиться из толпы, которые не боятся показать себя в разных образах. А также женщины с нестандартным размером головы. Моя мечта — вернуть моду на шляпки в Крыму. По словам дизайнера, большинство покупательниц — это жительницы Москвы и Московской области и чуть меньше — Крыма. Кстати, в шляпках ручной работы от Альбины Аюповой щеголяют известные крымские блогерши и светские львицы. Летом большинство заказов приходится на соломенные шляпы, осенью — на головные уборы из фетра. Несколько лет назад Екатерина Чайка переехала в Евпаторию из Санкт-Петербрга с маленьким сыном и столкнулась с проблемой — не смогла устроить ребенка в муниципальный детский садик. Так родилась идея создания частного центра раннего развития для детей. Воплотить мечту помог грант Министерства экономического развития Крыма. Городские власти пошли навстречу предпринимателю и помогли с помещением, ведь сокращение очередности в дошкольные учреждения — актуальная проблема для города. — Мало того, что в Евпатории дефицит мест в детских садах, так и группы переполнены: по 30 детей на одного воспитателя и нянечку, — рассказывает Екатерина Чайка. — Я считаю, что советскую систему воспитания в детсадах пора менять, поэтому и решила заняться именно этим.

Сегодня центр раннего развития Екатерины успешно работает и расширяется — открываются новые группы. Она признается, что не выпадает из процесса ни на день, несмотря на рождение дочери. В планах у Екатерины — открытие частной школы, где обучение будет вестись по методике В. И. Жохова. Справка «РГ»Обучение в проекте «Мама-предприниматель» ведется в форме очного тренинга (интенсива) по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса. После окончания обучения подготовленные проекты подаются на грантовый конкурс, в 2018 году сумма гранта составит 100 тысяч рублей. Программа рассчитана на женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей. Работать или сидеть дома?Служба исследований HeadHunter провела опрос среди сотрудников крымских компаний, чтобы выяснить, как наличие детей отражается на карьере и можно ли успешно совмещать заботу о семье и детях и работу. Оказалось, что 33 процента крымчан считают, что заниматься детьми труднее, чем работать, 23 процента респондентов убеждены, что полноценно заниматься можно чем-то одним: или работой, или детьми, 16 процентов считают, что наличие детей мешает строить карьеру.