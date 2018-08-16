Родители вместе с детьми должны подготовиться к 1 сентября

Уже дважды мы пережили походы в первый класс наших детей, и вот теперь готовимся к третьему. Кое-какой опыт, конечно, накопился, но наверняка появятся и новые подводные камни, возникновение которых мы предусмотреть не смогли. Недаром даже мамы-папы с опытом в первые полгода «первоклассного» существования своих детей ощущают состояние ошалевания от школьных реалий ничуть не меньше, чем сами дети. Хорошо еще, что кое-что повторяется из года в год и из класса в класс, что дает возможность подготовиться к проблемам заранее вместе с детьми. Причем это «кое-что» относится зачастую отнюдь не к учебе (о ней отдельная песня…).

Форма и «содержание»

Всех первоклашек в нынешние времена обряжают в форму. Я лично помню свое трепетное отношение к форме в первом классе, когда она казалась чудом из чудес, рассматривалась мною и всеми моими подружками как признак перехода в лучшую жизнь и «высший свет». Но помню и то, какую ненависть к себе вызывало то же школьное платье уже через полгода непрерывной его носки. Современная школьная форма, разумеется, не чета той, с которой вынуждены были мириться мы в наши школьные годы. Есть хоть какое-то разнообразие. Но все же мамам и папам стоит вспомнить свое собственное детство и обеспечить ребенку форму, в которой ему будет комфортно сосуществовать со своим телом. Лучше всего, на мой взгляд, выбирать для формы те детали школьной одежды, которые могут отвечать принципу капусты, чтобы в любой нужный момент ребенок мог что-то снять или, наоборот, надеть — в зависимости от погоды в классе и от собственной двигательной активности, благо современные линейки школьной формы это позволяют сделать. Пиджаки я бы ликвидировала как класс: на мой взгляд, нет более неудобной для школы одежды, чем эта. Жарко, везде тянет… Другое дело — всевозможные жилетики — теплые или совсем легкие, не стесняющие движений. Их можно расстегнуть, снять совсем и спрятать в ранец (занимают мало места). Под них можно надевать и легкие блузки или рубашки, и теплые свитера. Вот только покупать их стоит хотя бы на размер больше, чем вроде бы требуется ребенку. Ведь форма покупается летом, а буквально через пару месяцев наступят холода. И одежда под жилетками будет гораздо более объемной, чем сейчас.

Не могу понять, почему девочка в теплых брючках, весьма подходящих под осеннюю или совсем зимнюю погоду, вызывает в наших школах столь бешеное неприятие. На ношение брюк девочками в начальных классах в большинстве школ страны введен тотальный (!) запрет.

Лучше всего — жилетки-трансформеры со всякими хлястиками, которыми можно регулировать их внутренний объем в зависимости от изменений тела ребенка. Правда, найти такие трудновато. А еще меня (и наших детей) бесят в школьной форме… юбки. И платья тоже. Для девочек они обязательны! Даже зимой! Не могу понять, почему девочка в теплых брючках, весьма подходящих под осеннюю или совсем зимнюю погоду, вызывает в наших школах столь бешеное неприятие. На ношение брюк девочками в начальных классах в большинстве школ страны введен тотальный (!) запрет. Только класса с пятого им разрешаются черные брюки, и то далеко не во всех учебных заведениях. Почему в пятом классе можно, а в первом нет, завучи и директора школ, в которые ходили наши дети, мне так ни разу и не ответили. Однако против их воли не попрешь: наших девочек, приходивших в школу в мороз в брючках, попросту не допускали к занятиям! В этом году, когда у нас очередная первоклашка на подходе, я специально поинтересовалась, стоит ли покупать ей брюки или опять они будут под запретом. Мне ответили, что брюки в школе на девочках «нежелательны», но драконовских мер против них в сильные морозы предпринимать не будут. Прогресс налицо, уважаемые дамы и господа! Состоит он еще и в том, что сейчас в большинстве школ задают лишь цветовую гамму формы. Родители сами вправе выбирать в рамках этой гаммы несколько вариантов одежды для своих детей. Хорошо бы, чтобы дети тоже участвовали в этом выборе. Я понимаю, что это не всегда получается, но можно попытаться создать хотя бы иллюзию выбора. Ведь ребенок, привыкший в садике к разнообразию и вольностям в одежде, явно будет чувствовать себя в одной и той же повседневной форме скованным и, может быть, даже некрасивым. Нам надо сгладить этот негатив всеми возможными способами. Набор одежды для первого класса, который я считаю оптимальным (для нашей девочки): два сарафана, юбка (куда ж без нее), от пяти до десяти блузок и джемперов разной степени теплоты — к сожалению, все только белые (требование школы — на мой взгляд, неоправданное и для детей неудобное). В этом году добавили все же брючки. Получилось дороговато. Но ведь в этом ребенку ходить каждый день! Представьте свои ощущения, если вас заставят залезать каждый день в одну и ту же одежду с перерывом на стирку в воскресенье! Вот и мы, как представили — так сразу руки к кошельку и потянулись.

Проза жизни

Еще одна вещь, к которой, на мой взгляд, стоит готовить будущих первоклашек заранее, — это… туалеты. Тема не слишком приятная, но такова проза жизни, с которой лучше ознакомить своих детей заранее. В прошлые годы наши девочки после первого же визита в школьное туалетное заведение заявляли, что будут терпеть, сколько возможно, чтобы ходить в туалет только дома. И поделать с этим мы ничего не могли. Даже тогда, когда вынуждены были оставлять детей в продленке. Внешне в школьном туалете вроде бы относительный порядок и иногда даже чистота. Но для малышей, только пришедших из садика, он совершенно не приспособлен. Или они к нему. Да и детям постарше заходить туда неприятно.

Одноразовых сидений для унитаза в наших школах не предусмотрено в принципе. Садиться на унитазы общего пользования попросту противно.

Не знаю, как в других школах, но в тех восьми, что были опробованы детьми нашей семьи и семей наших друзей, выявились схожие проблемы. Так, кабинки практически невозможно закрыть изнутри — двери открываются даже от легкого толчка. В кабинках школьных туалетов практически не бывает туалетной бумаги. Дети вынуждены пользоваться бумажными полотенцами для рук, которые висят в общей части туалета, да и те бывают только изредка. Сами они такого качества, что расползаются от первых же прикосновений мокрых рук. Когда же эти полотенца все же есть, заранее запастись ими до захода в кабинку сложно, так как при этом руки будут заняты и со снятием одежды справиться будет трудно. Детям приходится выходить из кабинок со спущенными колготками и трусами, вытираться, выбрасывать использованную бумагу и потом на глазах у всех приводить себя в порядок. Мыть руки после этого они часто не успевают — звенит звонок, или забывают. Унитазы в школьных туалетах одинаковые. Мальчикам несколько легче, они могут оправляться стоя. Да и то по-большому в такой позе не сходить. А маленьким девочкам «в стойке» просто не пописать. Приходится садиться. Про гигиену в этом случае можно напрочь забыть. Одноразовых сидений для унитаза в наших школах не предусмотрено в принципе. Садиться на унитазы общего пользования попросту противно. Мы выходили из положения, давая девочкам с собой туалетную бумагу, которую прятали в специально выделенном для этой цели карманчике формы, и с десяток полиэтиленовых пакетов (хранились в другом кармане), выбранных за компактные размеры. Одноразовые накладки на унитаз тоже пробовали, но оказалось менее удобно. Их в форме не спрячешь. Пакетики же можно внахлест стелить на стульчак в кабинке и только после этого садиться, а потом — аккуратно выкидывать. Однако для применения всего этого в тесноте кабинки нужен навык. Нам приходилось тренироваться дома «на скорость», а потом дети, так сказать, сдавали нам «зачет» в каком-нибудь из наиболее приличных общественных туалетов города. И все равно за переменку оправиться зачастую не получалось (с учетом очередей в школьных туалетах), да и сам процесс вызывал крайне неприятные эмоции. В итоге дети все равно начинали сдерживаться и старались ходить в туалет только дома. Что, разумеется, вредно. Как решить эту проблему окончательно, мы не знаем до сих пор. Кроме того, советуем продумать, что ваш ребенок будет пить на переменках. Теоретически школы должны обеспечивать детей питьевой водой, в том числе из кулеров, доступных и для малышей. На практике кулеров нет, или они сломались, или воду в очередной раз вовремя не завезли. А если все в порядке с водой — нет одноразовых стаканчиков. В начальных классах обычно в классной комнате есть раковины. Но разрешать детям пить из-под крана, по-моему, все же не стоит. Соки — тоже не выход, они жажду не утоляют. Приходится давать детям бутылочки с водой и не забывать менять их, чтобы вода не застаивалась.

Беспорядок в ранце и на парте

Еще одна проблема — неумение первоклашек поддерживать порядок у себя в ранце и особенно в пенале. Они зачастую с трудом находят в пенале нужную ручку или карандаш, не могут правильно вернуть все на свои места. Тут помогают домашние тренировки на тему «кто быстрее соберет все на место». Типа коварные взрослые все перемешали или попрятали на парте или на столе, а бедному ребенку приходится все искать и собирать на место. И как же он гордится, когда «утирает» нам нос! Если в семье несколько детей — это может оказаться очень весело. 3-5 таких тренировок незадолго до 1 сентября быстро помогут не допустить этой проблемы в принципе.

Ох уж эта физкультура!

Из той же серии — тягомотина с переодеванием на урок физкультуры и после него. Детям нужно делать это быстро, снятую одежду аккуратно складывать таким образом, чтобы потом ее легко было найти и надеть в том же порядке. С обувью для физры — отдельная песня. Почему-то самые качественные кроссовки надеваются хуже всего. Справляются с этим процессом вовремя поначалу буквально единицы. Тут тоже помогут домашние тренировки перед началом учебного года. Хорошо бы их проводить в игровой форме.

Как не заблудиться

Современные школы — это уже не школы, а целые комплексы. Для начальных классов обычно отводится отдельное крыло или даже здание. Но столовая, спортзал, актовый зал от начальных классов расположены далеко, маршрут к ним запутанный. Когда в первый класс шла наша старшая, в школу еще пускали родителей. Мы несколько дней ходили вместе с ней по коридорам, запоминая разные маршруты, чтобы девочке не страшно было заблудиться. Отрабатывали разные варианты поведения, если это все-таки произойдет. Когда в школу пошла младшая — лафа закончилась: родителей стали заворачивать назад сразу от школьных дверей. Пришлось перейти к передвижению по планам. Сначала мы начертили план собственной квартиры и несколько дней передвижение осуществляли только по нему — как дети, так и взрослые. Это было забавно, особенно когда мы крестиком обозначали на плане очередной «неизвестный» объект и предлагали проложить к нему наиболее оптимальный маршрут, а потом оказывалось, что искомое — яблоко, или кусок торта, или, скажем, телевизор.

Домой первоклашки (во всяком случае, наши) приходят вымотанные настолько, что после обеда моментально соглашаются прилечь и даже поспать. Вообще я пришла к выводу, что первые пару месяцев школы родителям лучше провести с первоклассниками вместе.

Потом перешли к передвижению по плану подъезда и двора. Ну а под конец нарисовали уже план школы и «передвигались» по нему с помощью старшей девочки, которая уже освоила там все маршруты и с гордостью выступала лидером для младшей. Сейчас, перед 1 сентября, придется повторить тот опыт. Кстати, он позволил нашим детям вообще не опасаться того, что они заблудятся в любом незнакомом здании. Теперь это помогает даже в общественных местах — например, в крупных магазинах, где висят поэтажные планы.

Лучше взять отпуск

И, наконец, главное. Дети в первом классе ошалевают как от школы в целом, так и от той нагрузки, которую им приходится переносить на уроках. Особенно — от длительного сидения на месте. На переменах они пытаются это компенсировать, носятся как оглашенные. А еще им очень хочется пошуметь. Домой первоклашки (во всяком случае, наши) приходят вымотанные настолько, что после обеда моментально соглашаются прилечь и даже поспать. Вообще я пришла к выводу, что первые пару месяцев школы родителям лучше провести с первоклассниками вместе. Это гораздо важнее, чем перед тем «выгулять» их где-нибудь на море или просто в отпуске. Для того чтобы помочь малышам втянуться в школьные будни, мы берем отпуска сами — с папой поочередно, подключаем по мере возможности бабушек-дедушек… В общем, всячески стараемся обеспечить ребенку комфортный режим. А также следим за формированием всей совокупности необходимых школьных привычек. От верной посадки за столом или партой до очередности выполнения домашних заданий (которых «теоретически» в первом классе не задают). От алгоритма смены формы и ее деталей (блузка — не более двух дней!) до времени собирания в школу. Это надо делать обязательно с вечера, чтобы утром только схватить готовый ранец, сменку и форму для физры — и все. Считаю, что только к концу первой четверти, а то и позже, дети более-менее адаптируются к школьным порядкам и начинают понимать, чего же от них хочет школа. Только тогда — опять-таки, по моему личному мнению — стоит начинать (только начинать!) думать о каких-то дополнительных кружках, спортивных секциях и прочей сверхшкольной нагрузке. Ну а мамам-папам и прочим привлеченным родственникам можно с чистой совестью и спокойной душой выходить на работу. Только там наконец-то нам можно будет отдохнуть от первых месяцев школьных будней своего чада!