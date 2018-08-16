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В роддоме Академического района можно получить свидетельство о рождении ребенка
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В роддоме Академического района можно получить свидетельство о рождении ребенка 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в пяти роддомах. Сейчас такие свидетельства выдаются уже в 13 родильных домах Москвы. Их оформляет медперсонал больниц. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
В Юго-Западном округе свидетельство о рождении ребенка выдают в Академическом районе в филиале № 1 (родильном доме № 4) городской клинической больницы имени Виноградова.
«Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в пяти роддомах. Сейчас такие свидетельства выдаются уже в 13 родильных домах Москвы, но мы активно ведем подготовку, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы», — сказал руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Чтобы получить свидетельство о рождении малыша, необходимо написать заявление на бланке, а также предоставить оригинал паспорта и свидетельство о заключении брака (для супругов). Кроме того, необходимо приложить медицинскую справку о рождении, которую также выдают в роддоме.
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
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