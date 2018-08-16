Во Владимирской области сразу двое детей выпали из окна

Двое детей 2015 и 2016 годов рождения 15 августа выпали из окна третьего этажа в Петушинском районе Владимирской области, сообщает следственное управление СК России по региону.

Дети находились под присмотром матери, обстоятельства происшествия выясняются. Окно было оборудовано москитной сеткой. Оба ребенка живы, но получили тяжелые травмы.

Кроме того, днем 14 августа из окна с высоты 5 этажа упал шестилетний ребенок, который остался без постоянного присмотра взрослых. На окне никаких запорных устройств, препятствующих открытию детьми, не было. Ребенок выжил, его доставили в больницу.

По данным следственного управления, в 2018 году во Владимирской области десять детей получили травмы при выпадении из окон, трое малышей погибли.