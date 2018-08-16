Ещё
Во Владимирской области сразу двое детей выпали из окна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владимирской области сразу двое детей выпали из окна 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Двое детей 2015 и 2016 годов рождения 15 августа выпали из окна третьего этажа в Петушинском районе Владимирской области, сообщает следственное управление СК России по региону.
Дети находились под присмотром матери, обстоятельства происшествия выясняются. Окно было оборудовано москитной сеткой. Оба ребенка живы, но получили тяжелые травмы.
Кроме того, днем 14 августа из окна с высоты 5 этажа упал шестилетний ребенок, который остался без постоянного присмотра взрослых. На окне никаких запорных устройств, препятствующих открытию детьми, не было. Ребенок выжил, его доставили в больницу.
По данным следственного управления, в 2018 году во Владимирской области десять детей получили травмы при выпадении из окон, трое малышей погибли.
АиФ Владимир: последние новости
Владимирец получил реальный срок за интимную переписку с 12-летней девочкой Владимирцев призывают принять участие в фотоконкурсе «Я люблю Владимир» Названы самые популярные имена для рожденных в июле владимирцев
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько зарабатывает Пугачева в минуту5
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт
Почему в СССР обои клеили на газеты1
Они победили Ким Кардашьян
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение