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14 детей выпали из окон за полугодие
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14 детей выпали из окон за полугодие 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото privet-rostov.ru  Региональный Следком детально разбирает и проверяет каждый эпизод, связанный с падением детей из окон. Напомним, что только за текущий год при падении из окон пострадали 11 малышей, трое из них погибли. Эти данные значительно превышают количество случаев прошлого года.
К эпизодам 2018 года добавились новые, по которым в настоящий момент региональный Следком проводит доследственные проверки. Так, днём 14 августа в Петушинском районе 6-летний ребёнок выпал с пятого этажа. Установлено, что родители оставили малыша без присмотра, а окна не были оборудованы специальными запорными устройствами.
На следующий день из окна, снабженного москитной сеткой, с высоты 3 этажа выпало двое малолетних детей 2015 и 2016 годов рождения. Дети находились под присмотром матери. Оба ребёнка живы, но находятся в тяжёлом состоянии.
Региональный Следком просит родителей быть предельно внимательными, особенно в летний период: контролировать поведение детей, не оставлять их без должного присмотра и позаботиться об установке на окна специальных средств защиты, замков и фиксаторов.
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