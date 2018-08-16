14 детей выпали из окон за полугодие

фото privet-rostov.ru Региональный Следком детально разбирает и проверяет каждый эпизод, связанный с падением детей из окон. Напомним, что только за текущий год при падении из окон пострадали 11 малышей, трое из них погибли. Эти данные значительно превышают количество случаев прошлого года.

К эпизодам 2018 года добавились новые, по которым в настоящий момент региональный Следком проводит доследственные проверки. Так, днём 14 августа в Петушинском районе 6-летний ребёнок выпал с пятого этажа. Установлено, что родители оставили малыша без присмотра, а окна не были оборудованы специальными запорными устройствами.

На следующий день из окна, снабженного москитной сеткой, с высоты 3 этажа выпало двое малолетних детей 2015 и 2016 годов рождения. Дети находились под присмотром матери. Оба ребёнка живы, но находятся в тяжёлом состоянии.

Региональный Следком просит родителей быть предельно внимательными, особенно в летний период: контролировать поведение детей, не оставлять их без должного присмотра и позаботиться об установке на окна специальных средств защиты, замков и фиксаторов.