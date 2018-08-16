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Любовь девочки к куклам помогла ей спасти новорожденного
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Любовь девочки к куклам помогла ей спасти новорожденного 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В США девочка благодаря любви к куклам смогла оказать помощь внезапно родившей в ванной тете и ее ребенку. Об этом сообщил информационный портал WJLA News.
Инцидент произошел в округе Фэрфакс, штат Вирджиния. 10-летняя Хлоя Кэррион (Chloe Carrion) была дома вместе со своей 21-летней тетей, когда последней стало нехорошо, и она ушла в ванную. Девушка скрывала беременность от родственников, поэтому когда она позвала Кэррион и сказала ей, что у нее родился ребенок, та была шокирована.
«Она отдала мне младенца и после этого упала в обморок, потому что потеряла много крови. Я сразу позвонила спасателям и маме», — рассказала девочка. Она никогда не имела дела с младенцами, но очень любила кукол и посмотрела много видео, в которых рассказывалось, как правильно играть с пупсами. «Благодаря тем видео, я знала, как правильно держать ребенка, мыть и укачивать его», — сказала она. По совету диспетчера, девочка перерезала пуповину тете, немного убралась в ванной и дала роженице воды.
Родившую девушку доставили в больницу, врачи утверждают, что с ней и ребенком все хорошо. Мать девочки Эйприл Уэст (April West) похвалила ее за самообладание. «Будучи взрослой, я не уверена, что смогла бы сделать то же самое», — отметила она. Кэррион разрешили выбрать имя для новорожденного, она назвала двоюродного брата Айзеком.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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