Какие льготы положены при появлении ребёнка

Для того чтобы позволить россиянам планировать пополнение семьи и стимулировать рождение как минимум двоих детей, государство вводит новые меры поддержки, параллельно пытаясь упростить процедуру их получения. Например, в роддомах Москвы уже начали выдавать свидетельство о рождении сразу при выписке. Считается, что нововведение избавит родителей от нежелательной бумажной волокиты. На какую ещё помощь они могут рассчитывать?

Помощь начинается до рождения

В настоящее время получить свидетельство о рождении при выписке можно в 13 роддомах Москвы. При этом в пресс-службе мэрии столицы отмечают, что в скором времени услугу получить можно будет во всех родильных учреждениях города.

«Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребёнка», — отметил руководитель департамента здравоохранения московского правительства Алексей Хрипун

Однако простота получения свидетельства о рождении — это лишь малая часть того, что государства может предоставить родителям. Сегодня жителям России полагается широкий спектр пособий и выплат при рождении или усыновлении детей.

Меры поддержки семей, в которых появился ребёнок, разделяются на две группы: единовременные и ежемесячные, которые выплачиваются в течение определённого периода. Например, пособие по уходу за ребёнком выплачивается до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года.

Основные меры поддержки семей перечислены в Законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:

пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; пособие на ребенка; единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене, а также на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Некоторые пособия сегодня не очень большие, так как их размер давно не пересматривался. Например, выплата будущей маме, которая встанет на учёт в первые 20 недель беременности, составляет всего 300 рублей. На эти деньги можно купить, например, витаминный комплекс для беременных, что уже неплохо.

Другие выплаты постепенно индексируются. Так, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью раньше составляло восемь тысяч рублей, а с 1 февраля 2018 года — 16 759 рублей. Если же усыновлён ребёнок-инвалид, ребёнок старше семи лет или родные братья и (или) сёстры, то пособие увеличивается семикратно — до 128 053 рублей.

Простота получения свидетельства о рождении — это лишь малая часть того, что государства может предоставить родителям.

Самая значительная поддержка семей с двумя и более детьми — это материнский капитал. Впервые он был введён в 2007 году, сейчас срок действия программы продлён до 2021 года. Маткапитал выдаётся в виде сертификата, потратить средства можно на определённые цели: приобретение или строительство жилья (в том числе уплату первоначального взноса или погашение части долга по ипотеке), образование детей, формирование накопительной части пенсии для мамы, а также приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

В конце прошлого года после принятия президентского «демографического пакета» появилась возможность получать из средств маткапитала ежемесячные выплаты в связи с появлением второго ребёнка. Они положены семьям, доход которых не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в субъекте.

Эта форма поддержки распространяется на малышей, которые родились или были усыновлены с 1 января 2018 года. Размер ежемесячного платежа равен прожиточному минимуму на детей, установленному в регионе за второй квартал предыдущего года. Аналогичное пособие из средств федерального бюджета, согласно новому закону, вступившему в силу в январе 2018 года, предусмотрено и для нуждающихся в поддержке родителей при рождении первенца.

Как помогают регионы: миллионы и коровы

Перечисленные выше меры поддержки оплачиваются из средств федеральной казны и Фонда социального страхования . Но есть пособия, которые заложены в региональные бюджеты. Одно из них субъекты обязаны платить на основании федерального закона — пособие на ребёнка. Остальные меры поддержки региональные власти назначают самостоятельно. Как правило, размер выплат в регионах небольшой и колеблется от 300 до нескольких тысяч рублей. В основном помощь направляется либо многодетным семьям, либо родителям с низким доходом, либо студенческим семьям. Помимо денег, субъекты предоставляют им субсидии на оплату ЖКХ, компенсацию части выплат по ипотеке, натуральную помощь (питание, одежду, лекарства и прочее) и многое другое.

Например, в столице предлагают дополнительную выплату родителям до 30 лет. Её размер зависит от того, какой по счёту ребёнок появился в семье: за первенца полагается пять прожиточных минимумов, за второго малыша — семь, за третьего и последующих — десять.

В Санкт-Петербурге выдают специальное питание беременным женщинам и кормящим матерям. В Архангельской области полноценное бесплатное питание также положено детям до трёх лет.

В Пензенской области власти предлагают жилищные сертификаты на сумму 328 тысяч рублей семьям, у которых первенец появился в первый год после свадьбы. В Мордовии, Иркутске и Астрахани родителям компенсируют расходы на детский сад: 20 процентов от платы — на первого ребёнка, 50 процентов — на второго, 70 — на третьего и последующих. А в Коми беременным и роженицам компенсируют проезд из труднодоступной местности к медицинским организациям.

В Алтайском крае, как и в некоторых других регионах, большие выплаты положены при рождении одновременно троих (150 тысяч рублей) и больше (200 тысяч рублей) детей. Такие семьи также в течение семи лет получают ежегодное пособие на покупку одежды для многочисленных отпрысков.

В Дагестане самые крупные выплаты положены малоимущим многодетным семьям. Так, при рождении пятого и последующих детей регион выплачивает пособие в размере 10 тысяч рублей, а за десятого и последующих выплата составляет уже 300 тысяч рублей. Рождение двойни даёт право на единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей, а троих и более детей — 100 тысяч рублей. Столько же — 100 тысяч — платят власти Хакасии семьям, в которых родилась тройня.

Большой перечень мер поддержки семьям с детьми предлагает Липецкая область. Самые внушительные выплаты здесь также получают мамы, родившие тройню, четверню и так далее — 1,2 миллиона рублей.

Довольно необычную поддержку предлагают в Республике Тыва: малоимущим семьям в рамках социального проекта дают во временное пользование корову с телёнком.

При рождении ребёнка государство выплачивает одному из родителей единовременное пособие в размере 16 759,09 рубля. Если отец или мать — работник Крайнего Севера, то размер пособия увеличится на районный коэффициент.

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

После рождения ребёнка лица, которые обеспечивают за ним фактический уход и воспитание, получают право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

При отсутствии соглашения об уплате алиментов денежное содержание на несовершеннолетних детей взыскивается судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребёнка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трёх и более детей — половины заработка родителей. Злостных неплательщиков алиментов могут лишить водительских прав, запретить выезд за границу, а также могут быть назначены исправительные или общественные работы. Одной из самых суровых мер наказания является арест или лишение свободы.

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995

Федеральный закон от 2.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996

Выплачивается единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью в размере 16 350,33 рубля. В случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сёстрами, его размер составляет 124 929,83 рубля.

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Дети-сироты получают социальную пенсию по случаю потери кормильца до 18 лет. Выплата пенсии может продлиться на время обучения ребёнка, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при обучении в федеральных государственных образовательных учреждениях, помимо полного государственного обеспечения, выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении. Они также имеют право на ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии, а также 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

При рождении (усыновлении) второго либо третьего ребёнка или последующих детей родители имеют право на материнский капитал. В 2017 году его размер составляет 453 026 рублей.

Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Семьи, в которых в 2018-2022 гг. появится второй или третий ребёнок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия.

Установлено новое ежемесячное пособие на первого ребёнка до достижения им 1,5 года. Оно будет выплачиваться семьям, чей доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Федеральный закон 28.12.2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Родителям предоставляются налоговые вычеты по НДФЛ, если ребёнок не достиг 18 лет и 24 лет, если он учащийся очной формы обучения.

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 №117-ФЗ