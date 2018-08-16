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Девочка-подросток сбежала из дома из-за сложных отношений в семье
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Девочка-подросток сбежала из дома из-за сложных отношений в семье 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Несколько дней в Вологде искали 15-летнюю девочку. Найти ее смогли сотрудники уголовного розыска.
С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратился 38-летний мужчина. По его словам, дочь не пришла домой ночевать и не отвечает на звонки. Правоохранители получили фотографию и описание девочки, разослали ориентировку коллегам и начали поиски. К делу подключились и волонтеры.
Через несколько дней сотрудник уголовного розыска нашел потеряшку. Она сидела на детской площадке у Льнокомбината, с ней все было в порядке. Школьница пояснила, что все это время была у друзей и знакомых, хотя знала, что ее ищут. Из дома сбежала из-за недопонимания с родителями.
Сотрудники полиции напоминают родителям, что если ребенок пропал, необходимо немедленно обратиться за помощью. Трех дней ждать не нужно. Чем быстрее начнутся поиски, тем больше шансов вернуть ребенка домой живым и здоровым.
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