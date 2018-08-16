В России собираются ужесточить требования к приемным родителям

Новую законодательную инициативу готовит министерство просвещения Российской Федерации по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители и сокращению числа усыновляемых детей для одной семьи, сообщает в четверг РИА Новости

В начале августа уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова после смерти приемного ребенка от побоев опекуна в Татарстане призвала к реформе органов опеки и стандартизации подхода к передаче детей в приемные семьи. Также Кузнецова не раз выступала за усовершенствование законодательства в этой сфере. Случаи насилия над приемными детьми за последнее время отмечались и в других регионах России.

«Мы вносим предложения, это законодательные предложения… Ужесточатся требования к кандидатам на высокое звание родителей и ужесточатся требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями», — сказала министр просвещения Ольга Васильева

Васильева также отметила, что министерство предложило уменьшить количество детей, которых разрешено усыновлять одной семье, сейчас их количество ограничивается восемью.

«Это не детский сад, это не детский дом семейный. Это другая форма. Семейный детский дом — это замечательная история, только не про это. Это второе предложение, которое нами сейчас будет внесено, оно обговаривается», — добавила Васильева.

Однако Васильева не уточнила, какое именно количество детей можно считать допустимым для усыновления одной семьей. Она также пояснила, что случаи гибели детей, которые произошли в приемных семьях, были проанализированы министерством.

«Вывод был не очень утешительный. Подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно», — отметила Васильева.

Министр также убеждена, что обойтись без развития системы помощи — психологической, педагогической, юридической, медицинской, материальной — приемным семьям нельзя.

«По этим направлениям мы должны помочь семьям, которые взяли на себя такое мудрое и сложное решение — усыновить ребенка. И я глубоко убеждена, что если навалиться на эту проблему всем, то мы сможем реально сократить, прежде всего, число детей, которые воспитываются вне семьи», — считает Васильева.

На вопрос о возможности усыновлять детей парам с ВИЧ Васильева ответила журналистам, что она сама «далека от этой идеи».