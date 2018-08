Брэд Питт выиграл первый суд против Анджелины Джоли

Вот уже два года в сети не утихают разговоры о затянувшемся бракоразводном процессе Брэда Питта Анджелины Джоли . Супруги никак не могли договориться по поводу опеки над детьми: актриса настаивала на единоличном воспитании, а актер был с ней не согласен в этом вопросе. В результате Энджи ограничила Брэду встречи с наследниками. В ответ на это голливудский красавчик подал на жену в суд и выиграл дело! Зарубежные источники сообщили, что Джоли обязали разрешить детям встречи с отцом.

Согласно судебному решению, Питт сможет проводить с детьми по 4 часа в день в период их учебы и во 12 часов в выходные и каникулы. Финальное соглашение пока не подписано. Следующее заседание назначено на 21 августа.

Напомним, что у одной из самых красивых, но, увы, бывших пар, чей развод в сентябре 2016 года стал самой обсуждаемой новостью, подрастают шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло, 9-летние близнецы Вивьен и Нокс.