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Два мальчика из Краснодара потерялись на востоке Крыма
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Два мальчика из Краснодара потерялись на востоке Крыма 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 августа — Новая Кубань. ЧП произошло вечером 15 августа. В Новом Свете в районе Можжевеловой рощи потерялись два мальчика в возрасте 8 и 9 лет. Дети пропали во время прогулки, на которую вышли вместе с родителями.
Информация о случившемся поступила в экстренные службы республики в 21:00. На поиски несовершеннолетних были направлены сотрудники судакского отдела «Крым-СПАСа».
— По прибытии спасатели выяснили, что подростки с матерями двигались по тропе со стороны грота Шаляпина к мысу Капчик, дети пошли вперед и потерялись. Самостоятельные поиски родителей результата не дали. — говорится в сообщении ведомства.
К счастью, поиски детей увенчались успехом. Мальчики были найдены недалеко от места проживания в Новом Свете.
Напомним, 14 августа на одном из пляжей Крыма погибла 13-летняя девочка из Краснодара.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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