Два мальчика из Краснодара потерялись на востоке Крыма

Краснодар. 16 августа — Новая Кубань. ЧП произошло вечером 15 августа. В Новом Свете в районе Можжевеловой рощи потерялись два мальчика в возрасте 8 и 9 лет. Дети пропали во время прогулки, на которую вышли вместе с родителями.

Информация о случившемся поступила в экстренные службы республики в 21:00. На поиски несовершеннолетних были направлены сотрудники судакского отдела «Крым-СПАСа».

— По прибытии спасатели выяснили, что подростки с матерями двигались по тропе со стороны грота Шаляпина к мысу Капчик, дети пошли вперед и потерялись. Самостоятельные поиски родителей результата не дали. — говорится в сообщении ведомства.

К счастью, поиски детей увенчались успехом. Мальчики были найдены недалеко от места проживания в Новом Свете.

Напомним, 14 августа на одном из пляжей Крыма погибла 13-летняя девочка из Краснодара.