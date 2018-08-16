Омички предпочитают рожать по четвергам

За полгода в Омской области появились на свет 10 тысяч малышей. Традиционно мальчиков рождается больше. 10 тысяч омичей появились на свет в родильных домах Омской области первом полугодии 2018 года. В 53 семьях родились двойни. Как обычно, среди новорожденных больше мальчиков — их появилось на свет на 400 больше, чем девочек. В прошлом году разница составляла 250 человек.

Больше всего малышей родилось в Городском клиническом перинатальном центре, здесь появились на свет 2556 детей. Практически все роженицы воспользовались родовыми сертификатами. Самым продуктивным месяцем стал январь, а популярным для родов днем недели — четверг. В первый раз мамами стали 3628 омичек, а четвертого и последующих детей родили 689 женщин.

Напомним, что, по словам специалистов, в последние годы, как показывает статистика, в регионе отмечается спад рождаемости: в 2017 году эта цифра снизилась на 13,5%, а способных родить омичек с каждым годом становится меньше.