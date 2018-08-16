Забирай ее жить с собой: Максакова отдала дочь посторонней женщине

У проживающей в Киеве оперной певицы Марии Максаковой есть несколько детей от разных браков. Правда, отношения с ними не ладятся.

Сегодня воспитанием сыновей Маши Ивана и Ильи занимаются родственники. "Я оказывала на них мощнейшее влияние в течение 12 лет, пока они жили со мной. Но с тех пор, как со мной не живут, в этом своем развитии они остановились! — плачет Мария. — Илья, покинув Суворовское училище, опять набрал 12 килограммов и стал выглядеть, будто ничего в его жизни не было".

Не сложилось у нее и с дочкой Люсей. "Когда уносила ноги от их отца, я поняла, что мне рассчитывать не на кого и надо работать, — рассказала Максакова. — Тогда у меня только родилась Люся. И у меня была женщина, которой я очень доверяла‚ Зоя Епифанова. Я решила: раз мне нужно много ездить и работать, то не надо привязывать к себе ребенка. Поэтому сознательно попросила ее, чтобы она была с Люсей поближе. И получилось так, что, когда надо было определяться с местонахождением детей и я сказала: "Зоя, наши пути разошлись", — Люда пошла за Зоей".

Сегодня, как говорят, Людмила Елизавета Владимировна Максакова-Игенбергс, учится в Московской экономической школе и Центральной музыкальной школе, играет на арфе, в мае 2016 года получила первый приз на VI Стокгольмском Международном музыкальном конкурсе в группе арфистов до 9 лет, в ноябре 2016 года в возрасте 8 лет участвовала в программе "Лучше всех!" на "Первом канале"

Марии хотелось бы наладить отношения и со своей мамой — актрисой Людмилой Максаковой. Но в 41-й день рождения звонка от нее Маша так и не дождалась. "Илья меня набрал и поздравил. А мама — так нет, вот же семейка", — цитирует певицу журнал "Откровения звезд".