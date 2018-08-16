Питт отбирает у Джоли самое дорогое

Все лето звезды судятся за право главной опеки над детьми. Состоялось несколько заседаний. Вначале Фемида проверяла заявления Джоли о том, что Брэд алкоголик и в состоянии опьянения может быть очень агрессивным. В итоге суд постановил, что Питт не опасен для наследников и разрешил ему принимать участие в их воспитании.

Также было решено, что актриса позволит все еще мужу забрать детей на несколько недель к себе домой в Калифорнию. Причем отмечалось, что пока выводок гостит у отца, Анджелина имеет право звонить им только раз в день.

Новые правила пришлись артистке не по вкусу и на очередном слушании она заявила, что Брэд не платит алименты. Адвокатам актера удалось представить доказательства, что Джоли лжет: за последние 18 месяцев он погасил задолженность по счетам Анджелины и детей на сумму в более одного миллиона долларов и отдал экс-избраннице еще восемь миллионов на покупку дома. Однако Джоли сообщила, что эти деньги были даны ей в долг.

Отметим, что актриса не мешает Брэду Питту видеться со своими детьми, однако подговаривает их не общаться с ее бывшим мужем. Об этом пишет Tmz со ссылкой на анонимные источники.

На днях прошло еще одно заседание. В ходе разбирательств было решено обязать Джоли предоставить Питту возможность встречаться с отпрысками через день, во время учебных дней по четыре часа, во время выходных и каникул по 12 часов, сообщает The Blast.

Напомним, наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебное разбирательство длилось около двух лет, актеры пришли к новому договору об опеке. Актриса боится, что супруг заберет у нее самое дорогое — детей.