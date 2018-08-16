Ещё
Питт отбирает у Джоли самое дорогое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Питт отбирает у Джоли самое дорогое 

Дни.ру 17 минут назад
Фото: Дни.ру
Суд заставил голливудскую актрису Анджелину Джоли пойти на встречу Брэду Питту. Артистка должна обеспечить экс-возлюбленному возможность видеть детей через день.
Все лето звезды судятся за право главной опеки над детьми. Состоялось несколько заседаний. Вначале Фемида проверяла заявления Джоли о том, что Брэд алкоголик и в состоянии опьянения может быть очень агрессивным. В итоге суд постановил, что Питт не опасен для наследников и разрешил ему принимать участие в их воспитании.
Также было решено, что актриса позволит все еще мужу забрать детей на несколько недель к себе домой в Калифорнию. Причем отмечалось, что пока выводок гостит у отца, Анджелина имеет право звонить им только раз в день.
Новые правила пришлись артистке не по вкусу и на очередном слушании она заявила, что Брэд не платит алименты. Адвокатам актера удалось представить доказательства, что Джоли лжет: за последние 18 месяцев он погасил задолженность по счетам Анджелины и детей на сумму в более одного миллиона долларов и отдал экс-избраннице еще восемь миллионов на покупку дома. Однако Джоли сообщила, что эти деньги были даны ей в долг.
Отметим, что актриса не мешает Брэду Питту видеться со своими детьми, однако подговаривает их не общаться с ее бывшим мужем. Об этом пишет Tmz со ссылкой на анонимные источники.
На днях прошло еще одно заседание. В ходе разбирательств было решено обязать Джоли предоставить Питту возможность встречаться с отпрысками через день, во время учебных дней по четыре часа, во время выходных и каникул по 12 часов, сообщает The Blast.
Напомним, наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебное разбирательство длилось около двух лет, актеры пришли к новому договору об опеке. Актриса боится, что супруг заберет у нее самое дорогое — детей.
Дни.ру: последние новости
Мама Тимати нелицеприятно высказалась о Решетовой 47-летняя Лера Кудрявцева родила второго ребенка Жасмин показала 21-летнего сына-красавца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько зарабатывает Пугачева в минуту5
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Они победили Ким Кардашьян
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
Летучая привела тело в порядок за две недели18
Видео
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение