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День дружбы отметила богородская детвора
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День дружбы отметила богородская детвора 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Воспитанники детского сада рассказали, что такое дружба и, кто такие настоящие друзья.
В дошкольном отделении «Солнышко» школы №1797 «Богородская» в начале августа был организован День дружбы. В нем приняли участие мальчики и девочки из всех возрастных групп.
Ребята в ходе тематических и досуговых мероприятий, посвященных дружбе, рассказывали о своих друзьях, читали стихи о дружбе, слушали художественные произведения о дружбе. По мнению воспитателей, дети выяснили, что дружить — это значит каждый день помогать друг другу, не обижать и делиться друг с другом игрушками.
Завершился День дружбы в детсаду большим флешмобом. Дети смастерили «Гирлянду дружбы» из самодельных кукол-кувадок. Теперь она будет каждый день напоминать юным жителям Богородского о том, что у дружбы не бывает выходных.
вопросы. Те, в свою очередь, ответят на них и расскажут о том, как создавалась картина.
Начало киносеанса в 17 часов. Адрес: Открытое шоссе, дом 5, корп. 6.
Вход на сеанс бесплатный, но в связи с тем, что количество мест ограничено, требуется предварительно зарегистрироваться на сайте галереи «Богородское» или на страничках в соцсетях.
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