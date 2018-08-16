День дружбы отметила богородская детвора

Воспитанники детского сада рассказали, что такое дружба и, кто такие настоящие друзья.

В дошкольном отделении «Солнышко» школы №1797 «Богородская» в начале августа был организован День дружбы. В нем приняли участие мальчики и девочки из всех возрастных групп.

Ребята в ходе тематических и досуговых мероприятий, посвященных дружбе, рассказывали о своих друзьях, читали стихи о дружбе, слушали художественные произведения о дружбе. По мнению воспитателей, дети выяснили, что дружить — это значит каждый день помогать друг другу, не обижать и делиться друг с другом игрушками.

Завершился День дружбы в детсаду большим флешмобом. Дети смастерили «Гирлянду дружбы» из самодельных кукол-кувадок. Теперь она будет каждый день напоминать юным жителям Богородского о том, что у дружбы не бывает выходных.

вопросы. Те, в свою очередь, ответят на них и расскажут о том, как создавалась картина.

Начало киносеанса в 17 часов. Адрес: Открытое шоссе, дом 5, корп. 6.

Вход на сеанс бесплатный, но в связи с тем, что количество мест ограничено, требуется предварительно зарегистрироваться на сайте галереи «Богородское» или на страничках в соцсетях.