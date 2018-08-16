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Самая многодетная мать России отреагировала на идею ограничить число приемных детей
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Самая многодетная мать России отреагировала на идею ограничить число приемных детей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Возможно, это и правильное решение, но нельзя грести все семьи под одну гребенку. В одной семье и единственному ребенку не могут ума дать, а у других получается», — заверила газету ВЗГЛЯД самая многодетная мать России Татьяна Сорокина, воспитавшая 80 детей.
Самая многодетная мать России Татьяна Сорокина прокомментировала предложение главы Минпросвещения Ольги Васильевой ограничить число приемных детей в семьях, а также ужесточить требования к приемным родителям и их психологическому обследованию:
«Вот у меня их много, и вроде нормально все у нас в семье, чтобы оценить, надо знать ситуацию на местах. Детей надо отдавать приемным родителям постепенно: есть рекомендуемое число детей, и если в семье все в порядке, можно постепенно добавлять, если есть такое желание у родителей. Возможно, Васильева озвучила правильное решение, но нельзя все семьи под одну гребенку грести. В одной семье и единственному ребенку не могут ума дать, а у других получается», — заявила газете ВЗГЛЯД татьяна Сорокина.
Ранее в Общественной палате поддержали идею Ольги Васильевой, заявив, что подобная мера поможет бороться с перераспределением финансовых потоков в сторону приемных семей, а не родных.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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