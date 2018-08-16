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В Британии мальчик страдает от 50 видов аллергий, в том числе и на свои слезы
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В Британии мальчик страдает от 50 видов аллергий, в том числе и на свои слезы 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
9-месячный малыш все время проводит дома.
Девятимесячный Райли Кинси сильно отличается от обычных детей. Малыш страдает аллергией на 50 раздражителей. Неприятности ждут мальчика повсюду: начиная от еды, заканчивая собственными слезами от которых его лицо покрывается сыпью и раздувается. Малыш может питаться только картофелем, индейкой, морковью и сливами. Латекс для Райли также является сильнейшим аллергеном, а значит, многие игрушки для него под запертом. Пыль, животные и даже другие дети провоцируют в организме Кинси ответную реакцию. Так что с родными сестрами мальчик играть не может.
Нас постоянно спрашивают, как мы с этим справляемся. У нас было два варианта: опустить руки и сдаться или же продолжить борьбу. Мы выбрали второе. Это же наш сын,
— рассказывают родители особенного мальчика.
Кейли и Майкл уже привыкли в своему необычному распорядку дня. Они каждый день убираются, по несколько раз моют руки, а одежду ребенка стирают отдельно. Кроме того, мальчику выделили свое место для приема пищи, чтобы вокруг не было никаких аллергенов. На улицу малыш выходит раз в неделю, при этом ему нельзя играть на детских площадках. Но мужественные родители Райли делают все возможное, чтобы сын рос полноценным членом общества.
Фото: YouTube
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