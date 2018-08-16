Родильный дом №4 в ЮЗАО начал выдавать свидетельства о рождении ребенка

Получить свидетельство о рождении ребенка теперь можно непосредственно в роддоме. На Юго-Западе столицы такую услугу предоставляет филиал №1 (родильный дом №4) городской клинической больницы им. Виноградова.

«Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский

персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в пяти роддомах. Сейчас такие свидетельства выдаются уже в 13 родильных домах Москвы, но мы активно ведем подготовку, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы», — рассказал руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Для получение свидетельства рождении ребенка нужно предъявить заявление, написанное на специальном бланке, оригинал паспорта и свидетельство о заключении брака (для супругов). Кроме того, необходимо приложить медицинскую справку о рождении, которую выдают непосредственно в роддоме.