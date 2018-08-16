К кому обратиться, если родители не занимаются воспитанием ребёнка? 

Юлия Кулагина«Если вам кажется, что родители должным образом не занимаются воспитанием ребёнка, в том числе подготовкой его к школе, необходимо обращаться к инспектору по делам несовершеннолетних, — рекомендует замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ОУДУУПиПДН УМВД России по Омской области Юлия Кулагина. — Каждый год в преддверии школьных занятий инспекторы ПДН контролируют подготовку детей и подростков из семей, состоящих на учёте в органах внутренних дел, в том числе будущих первоклассников, к новому учебному году. Сотрудники полиции проверяют неблагополучные семьи, где есть школьники, устанавливают, прошли ли дети необходимое медицинское обследование, написали ли родители заявление на приём ребёнка в школу. Если по каким-то причинам родители не позаботились о выполнении этих мероприятий, инспекторы ПДН помогают пройти необходимые процедуры. Также полицейские выясняют, имеются ли школьные принадлежности у ребят из сложных семей. Если таковые отсутствуют и у родителей нет возможности в полной мере обеспечить детей школьным инвентарём, инспекторы ПДН принимают меры для обеспечения школьников принадлежностями: сообщают информацию в различные фонды, которые обеспечивают ребят рюкзаками с канцелярскими принадлежностями. Если же семья не состоит на учёте в полиции, а родители не готовят ребёнка к школе, о таких случаях стражи порядка узнают либо в ходе профилактических рейдов, либо от неравнодушных граждан. Хочу выразить благодарность омичам, которые, заметив трудности у ребят при поступлении в школу, не остаются безучастными и сообщают о проблеме в заинтересованные ведомства».