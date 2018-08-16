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Тихая трагедия наших детей, о которой никто не говорит
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Тихая трагедия наших детей, о которой никто не говорит 

Аист на крыше 58 минут назад
Фото: Аист на крыше
Однако современные дети лишены здорового детства, они находятся в ужасном эмоциональном состоянии, пишет профессиональный терапевт Виктория Прудэй. Как бы больно нам ни было это признавать, во многих случаях именно мы, родители, должны сами помочь своим детям! В чем проблема? Современные дети лишены основ здорового детства, вместо этого дети имеют:
Отвлеченных родителей.
Балующих родителей, которые позволяют детям все.
Ощущение, что им все должны.
Несбалансированное питание и недостаточный сон.
Сидячий домашний образ жизни.
Бесконечную стимуляцию, технологические забавы, мгновенное удовлетворение.
Разве можно воспитать здоровое поколение в таких нездоровых условиях? Конечно, нет! Человеческую природу обмануть невозможно: без родительского воспитания не обойтись. Как мы видим, последствия ужасны. За потерю нормального детства дети расплачиваются утратой эмоционального благополучия. Что делать? Если мы хотим, чтобы наши дети выросли счастливыми и здоровыми, нам надо проснуться и вернуться к основам. Еще не поздно! Что должны делать родители:
Устанавливайте ограничения и помните, что вы — родитель ребенка, а не его друг.
Обеспечьте детям то, что им нужно, а не то, что им хочется. Не бойтесь отказывать детям, если их желания расходятся с потребностями.
Кормите здоровой едой и ограничивайте снеки.
Проводите час в день на природе.
Ежедневно устраивайте семейный ужин без электроники.
Играйте в настольные игры.
Каждый день привлекайте ребенка к делам (складывать белье, убирать игрушки, развешивать белье, разбирать сумки, накрывать на стол и прочее).
Укладывайте ребенка спать в одно и то же время, не позволяйте брать в постель гаджеты.
Учите детей ответственности и независимости. Не ограждайте их от мелких неудач. Это учит их преодолевать жизненные препятствия.
Не складывайте и не носите за ребенка ранец, не приносите ему в школу забытую еду/домашнюю работу, не очищайте банан для 5-летки. Учите их самостоятельно делать все это.
Научите терпению и дайте возможность свободно проводить время, чтобы у ребенка была возможность заскучать и проявить свои творческие порывы.
Не окружайте ребенка постоянными развлечениями.
Не подсовывайте технику как лекарство от скуки.
Не поощряйте использование гаджетов за едой, в машине, в ресторане, в магазине. Пусть мозги ребенка учатся самостоятельно разгонять «скуку».
Будьте эмоционально доступны, учите детей социальным навыкам.
Не отвлекайтесь на телефон, общаясь с ребенком.
Научите малыша справляться со злобой и раздражением.
Научите здороваться, уступать, делиться, сочувствовать, вести себя за столом и в разговоре.
Поддерживайте эмоциональную связь: улыбайтесь, целуйте, щекочите ребенка, читайте ему, танцуйте, прыгайте и ползайте с ним вместе!
Мы должны изменить своих детей, иначе получим целое поколение на таблетках! Еще не поздно, но времени остается все меньше. Материал взят с сайта: alterhouz.com
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