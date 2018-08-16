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Тренировка силы духа
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Тренировка силы духа 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов ГБУ ЦСПС иД «Журавушка» проходят коррекционные занятия с детьми, на которых они с интересом работают с различными пособиями. Например, им очень нравятся балансиры.
Игры-балансиры популярны по всему миру. Как всякая настольная игра, они учат терпению, внимательности, умению переживать проигрыш и собираться с духом, чтобы попробовать снова. Если дети играют сами, то они должны уметь договариваться и слушать друг друга, и при этом, несомненно, улучшаются навыки общения.
Кроме всего прочего, у детей развивается ловкость, глазомер, точность движений, умение чувствовать равновесие, логическое мышление и умение выстраивать последовательность действий. Играя, ребенок понимает, что шатко, а что стабильно. Он находит способ уравновесить нестабильный элемент, изучает, сам того не зная, вес тел, видит, как одна маленькая фигурка может повлиять на баланс большого целого. Он учится продумывать шаги и придумывать, в какой последовательности выкладывать фигурки на основу или как собрать самую высокую пирамиду, чтобы все не упало.
Полученный результат всегда впечатляет и вдохновляет на выполнение новых заданий.
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