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В России могут ужесточить требования к приемным родителям
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В России могут ужесточить требования к приемным родителям 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Предполагается ограничить возможность усыновления и размер приёмных семей. Как сообщает RT, в России намерены ужесточить требования к приёмным родителям, об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева. По её словам, лишение родительских прав возможно только в случае угрозы жизни и здоровью.
Все трагические случаи с приёмными семьями, которые были в этом году, нами проанализированы, и мы видим, что подбор будущих приёмных родителей шёл очень небрежно,
отметила Васильева. Предполагается ограничить возможность усыновления и размер приёмных семей. К таким формам опеки, как семейный детский дом, это ограничение относиться не будет.
Также мы считаем, что без развития помощи замещающим семьям — психологической юридической, педагогической, медицинской, материальной — тоже нельзя,
добавила министр. По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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