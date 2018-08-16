В России могут ужесточить требования к приемным родителям

Предполагается ограничить возможность усыновления и размер приёмных семей. Как сообщает RT, в России намерены ужесточить требования к приёмным родителям, об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева . По её словам, лишение родительских прав возможно только в случае угрозы жизни и здоровью.

Все трагические случаи с приёмными семьями, которые были в этом году, нами проанализированы, и мы видим, что подбор будущих приёмных родителей шёл очень небрежно,

отметила Васильева. Предполагается ограничить возможность усыновления и размер приёмных семей. К таким формам опеки, как семейный детский дом, это ограничение относиться не будет.

Также мы считаем, что без развития помощи замещающим семьям — психологической юридической, педагогической, медицинской, материальной — тоже нельзя,