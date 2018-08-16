Родительское увлечение гаджетами вредит ребенку

Republic приводит ряд исследований о влиянии «непрерывного частичного внимания» со стороны родителей на развитие детского мозга.

С развитием технологий родители все больше времени присутствуют в жизни детей физически, но не всегда эмоционально. Эксперт в области технологий Линда Стоун сформулировала эту пробему как «непрерывное частичное внимание», которое, по ее мнению, может изменить сложившуюся еще в древности систему эмоционального общения родителей и детей, пишет Republic.

По словам Хирш-Пасек, все больше исследований подтверждают важность диалога между родителями и детьми.

Это способствует будущим успехам в учебе, а ключевой фактор для формирования речевых навыков — непринужденные диалоги между родителями и детьми», — приводит слова психолога издание.

Кратковременные паузы в общении полезны для всех, но они отличаются от «невнимания», когда физически родитель всегда присутствует, а эмоционально — лишь урывками. Ребенок понимает, что он менее важен, чем, к примеру, сообщение в мессенджере или письмо.

Взрослые чаще фокусируются на времени, которое проводят со смартфонами их дети, чем на собственную одержимость гаджетами. С точки зрения психологов, это классический пример проекции — когда человек, оправдывая себя, перекладывает свои неудачи на невиновных.