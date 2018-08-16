Как предотвратить развитие близорукости у детей

Офтальмологи подготовили инструкцию о профилактике и лечении близорукости, пишет Profilaktika.Media.

Главная рекомендация — давать ребенку больше гулять на улице. Чем больше он гуляет при дневном свете, тем меньше шансов, что у него разовьется близорукость.

Нагрузка глаз на близком расстоянии, как выяснили ученые при проведении исследований, не играет большой роли: если ее убрать, то близорукость все равно продолжает расти.

Когда ребенок много учится — он мало гуляет днем, а не напрягает свои глаза. Родителям нужно сместить фокус внимания с вреда планшетов, смартфонов, книг и телевизоров на необходимость длительных прогулок.

Эту гипотезу подтверждает и тот факт, что зимой, когда дни короче, близорукость растет быстрее.

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