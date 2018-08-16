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Как предотвратить развитие близорукости у детей
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Как предотвратить развитие близорукости у детей 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Офтальмологи подготовили инструкцию о профилактике и лечении близорукости, пишет Profilaktika.Media.
Главная рекомендация — давать ребенку больше гулять на улице. Чем больше он гуляет при дневном свете, тем меньше шансов, что у него разовьется близорукость.
Нагрузка глаз на близком расстоянии, как выяснили ученые при проведении исследований, не играет большой роли: если ее убрать, то близорукость все равно продолжает расти.
Когда ребенок много учится — он мало гуляет днем, а не напрягает свои глаза. Родителям нужно сместить фокус внимания с вреда планшетов, смартфонов, книг и телевизоров на необходимость длительных прогулок.
Эту гипотезу подтверждает и тот факт, что зимой, когда дни короче, близорукость растет быстрее.
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